Analiza Ivane Petrović: "Zadnji je čas da nešto dogovore, a i zbog naše nacionalne sigurnosti. Ponašanje prema novinaru? Sutra se može dogoditi bilo kome od nas. Ako im to pustimo"

Burno je na hrvatskoj političkoj sceni zbog izbora šefa tajnih službi. Današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića i cjelokupnu situaciju komentirala je reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Na pitanje tko je odgovoran za situaciju oko izbora šefa tajnih službi, Petrović kaže: "Odgovorni su oni koji ih imenuju - predsjednik Vlade i predsjednik države, nitko treći. To znači da se dosad oni nisu mogli dogovoriti. Ova situacija s Kinderom traje već jako dugo, što je po meni porazno. Porazno je prije svega zbog toga što to jedna vrlo važna dužnost i zato što živio u vremenu u kojem živimo, rat u Ukrajini neću ni spominjati. Dovoljno je samo vidjeti kakva nam je sigurnosna situacija u zemljama susjedstva - BiH, Srbiji, Kosovu. To je sve na rubu, a Hrvatska tako funkcionira bez šefa VSOA-e.

Kriza u VSOA-i ne traje zadnjih godinu dana, niti od ulaska USKOK-a u tu agenciju. Ona traje već jako dugo. Napomenula bih da je ured Vijeća za nacionalnu sigurnost prve nepravilnosti uočio još 2013. godine i da je tadašnji šef Grdić, koji je poslije suđen za pronevjeru novca sa šefom operative Preostom, svojem nasljedniku Zdravku Klancu ostavio - i to u srpnju, ne 31.12., nego u srpnju - nula kuna u fondu za specijalne operacije. Oni su taj novac trošili, trpali u džepove.

Pitanje i za Kotromanovića

Tada je Milanović bio u pravu kada se kritički na to osvrnuo i opisao način na koji su trošili taj novac rekavši da su kupovali suprugama automobile i slične stvari. Preost i Grdić su otišli u mirovinu prije no što su optuženi, što znači da im je signalizirano da će biti optuženi i da srede mirovinu prije, da ne bi dobili nečasni otpust. Mislim da bi tu trebalo nešto pitati i bivšeg ministra Kotromanovića.

Što se tiče kandidata, mislim da nije lijepo da predsjednik govori da mu bacaju nekog generala preko tarabe. Mijo Validžić je stasao u Domovinskom ratu, patriot je i u ATJ-u Lučko je od samoga početka, radio je u VSOA-i. Dakle, čovjek koji ima sve reference. Moram priznati da se grozim svih onih sa šest doktorata i 250 seminara i nekih poslijediplomskih studija, da budem malo ironična. Vidjeli smo dosad da takvi ljudi nisu jamstvo za oformljivanje dobrog obavještajnog menadžmenta.

Evo, gospodin Kinder, čiju je smjenu predsjednik Republike pokrenuo, ali ga je poslije i amnestirao na način da je rekao da je on dobar i pošten, ali eto mora ga smijeniti zbog tih malverzacija, očito je svoju karijeru gradio udovoljavajući svima da bi ostao na toj dužnosti, a to nije moguće."

Kazala je i kako ne zna hoće li premijer Plenković pristati na Milanovićev poziv za stol. "Ali stvarno je zadnji čas da tako nešto dogovore. Rekla sam već iz kojih razloga, a i zbog same naše nacionalne sigurnosti koja je dosta poljuljana. Samo, meni se čini da oni to ne znaju baš prepoznati. To govori o razini sigurnosne kulture. Predsjednik Republike je odgovorio premijeru na način da mu je poslao kronologiju, po kojoj je on njega zvao, pa mu onda ovaj nije pisano odgovorio na njegov prijedlog o smjeni Kindera, i tako dalje.

Po neslužbenim informacijama sutra bi se trebala sastati koordinacija za rad obavještajnih službi, to još nije potvrđeno, ali koordinacija ne rješava ništa. Ona može tek iznaći neko tehničko rješenje, ali o šefu VSOA-e, agencije koja je vrlo važna, koja iziskuje visoki profesionalizam, koja je devastirana u zadnjih 20 godina, isključivo odlučuju njih dvojica - predsjednik Republike i predsjednik Vlade."

Na istup Milanovića o novinaru Jutarnjeg lista, kojem nije odobrena akreditacija za današnju presicu, reagiralo je i Ministarstvo kulture.

Skandalozni istup

"Ne sjećam se od uspostave neovisnosti i ukidanja verbalnog delikta, izmjene Ustava, da je ikad ijednom novinaru odbijena akreditacija za presicu. Toga se doista ne sjećam. Jest, pretjerao je. Odgovarajući članak Ustava govori da je cenzura zabranjena i da svaki novinar ima pravo na slobodu stava i na pristup informacijama. To što se predsjeniku ne sviđa medij u kojem kolega Žabec radi, i naziva ga kartelom i ne znam čime, to je njegovo privatno mišljenje. Ako misli da oni rade nešto protuzakonito, može ih i privatno prijaviti, ali to nema veze s ovim. Svaka medijska kuća mora biti ravnopravna u pristupu, pogotovo konferenciji za novinare predsjednika Republike. Ovdje je stvar principa jer to se sutra može dogoditi bilo kome od nas, ako se nekome od njih nešto ne svidi što smo rekli, zaključili ili komentirali.

Nemam ovdje uopće namjeru braniti Jutarnji list ili Hanza mediju, ali imam namjeru braniti kolegu Žabeca, kojeg osobno dobro ne poznajem, ali poznajem njegov rad. Profesionalac je, prati vojsku dvadeset i više godina, odličan je komentator. Mislim da bi predsjedniku Republike trebalo biti u interesu da su takvi novinari na presici.

Kompletno mi se ne sviđa to dociranje novinarima, ne samo Milanovićevo. Novinarima se počelo previše docirati. Novinari su tu da postave pitanje, a predsjednik Republike, premijer ili ministar su tu da odgovore na to pitanje.

Nema glupih pitanja, postoje samo glupi odgovori. Ako nekome nešto nije jasno, onda je njihova dužnost da mu to razjasne. ali ovo je stvarno nedopustivo. Ne može se novinaru zabraniti pristu presici. Ponavljam - ovo je stvar principa, to se sutra može dogoditi bilo kome. Ako im to pustimo, naravno."

