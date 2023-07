UŽIVO Milanović hitno sazvao presicu: "Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila"

Predsjednik Zoran Milanović održava konferenciju za novinare. Na početku je rekao kako se zadnjih dana izbjegavao obraćati medijima, ali da je situacija ozbilja i da sada mora.

"Situacija je ozbiljna i tko kog to svodi to na sukob ega, ne misli dobro ovoj državi. "Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih pravila", kazao je Milanović na početku presice, kojoj je tema nasljednik šefa VSOA-e.

"To govorim kao netko tko je osobno sujedlovao u kreaciji zakonskih rješenja ovakvih situacija", kaže Milanović dodajući da se šefa VSOA-e bira isključivo suglasjem predsjednika i premijera.

Milanović je potom govorio o kronologiji biranja šefa VSOA-e i načinu imenovanja na dužnost i kako je teklo usuglašavanje do prije dvije godine, kada su, kaže premijer i on još imali komunikaciju.

"I sad ovo. Na ovo i kad razgovaramo o ovom, pokušaja ucjene...nereagiranja na nepravilnosti, čiji rezultati, rješenje su dostavljeni samo meni i Plenkoviću i sad ću ja tu stati, računajući da ste informirani i što kaže Ustav, pa da vidimo tko pokušava naći suglasje. Ponovo pozivam Plenkovića na razgovor, pa da vidimo tko je kriv, a tko grbav", kaže Milanović.

U međuvremenu, Milanovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić predložio je prošloga tjedna žurno sazivanje sjednice Savjeta za koordinaciju sigurnosno-objavještajnih agencija, s obzirom da sadašnjem šefu VSOA-e Kinderu mandat istječe 10. srpnja.

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov Milanovića je pitala čemu to? Zašto vas dvojica ne sjednete za stol? I što vam smeta kod Validžić?, pitala je reporterka predsjednika.

"Inicijativa o kojoj govorite je moja inicijativa, da se pronađe rješenje, da služba funkcionira", kaže predsjednik.

"Koliko je mejseci je prošlo, od kada sam se obratio premijeru, da sustav ne funkcionira? Ne samo da sam tražio razrješenje, već sam da se sjedne i da se razgovara, uputio sam dopis u prosincu i što to nije, prosim vas lepo, nije jasno. Onda je sam Kinder tražio da ga se razrješi. Plenković kupuje vrijeme i laže. Kinder nastavlja dolaziti na posao. On je napravio sve što je mogao. Dalje nije mogao. Ekipica mi preko tarabe baca ime. Ti ljudi trebaju odgovarati za kršenje Ustava. Gdje god mogu nešto ukradu, kad otvore oči to im je prvo na pameti"

Potom se obrušio na Grlića Radmana, nazvavši ga ludim šeširđijom.

Očekuje se da će predsjednik na pressici govoriti upravo o nasljedniku šefa VSOA-e. Naime, Milanović ne želi supotpisati Banožićev prijedlog za novog ravnatelja.

Istovremeno, premijer Plenković poručio je u ponedjeljak da je ministar obrane Mario Banožić za šefa VSOA-e predložio kompetentnu osobu te da je na predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću teret odgovornosti za to što još uvijek nije imenovana čelna osoba te Agencije.

Aktualnom ravnatelju VSOA-e generalu Ivici Kinderu, koji je zbog financijskih malverzacija u službi od kraja prošle godine u ostavci, mandat istječe 10. srpnja, a nema dogovora o njegovu nasljedniku. Ministar Banožić predložio je generala Miju Validžića, no predsjednik Milanović ne želi supotpisati taj prijedlog.

Pročitajte i ovo Problemi u VSOA-i Tajna služba ostaje bez čelnika? Zbog sukoba Milanovića i Banožića ne može se naći nasljednik

Prema Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu, tajnim službama upravljaju ravnatelji koje supotpisom imenuju predsjednik Republike i predsjednik Vlade, pri čemu ravnatelja predlaže ministar obrane.

"Tu je teret odgovornosti na predsjedniku Republike. Nema tu nikakvog ega, ima prijedlog koji stoji, koliko je meni poznato od veljače, u Uredu predsjednika", rekao je Plenković upitan je li razlog neimenovanju sukob ega njega i predsjednika, a odbacio je i tumačenja da je zbog neimenovanja šefa VSOA-e ugrožena nacionalna sigurnost.