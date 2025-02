Ivana Petrović donosi pregled ključnih događaja: "Smeta li njemu kriminal ili je u pitanju ovo"

Zazvonili su zvončari. Kreću u Kastavštini već oko blagdana sv. Antuna Pustinjaka, a najpusnija općina u Hrvatskoj su, tvrdi se, Matulji. Zvončarska tradicija je prije svega usko povezana s buđenjem prirode, kultom plodnosti i iskazivanjem jakosti pred zlim duhovima zime. Svojom pojavom, žestinom ritualnih pokreta i zvonjavom, zvončari najavljuju uzmicanje zime pred suncem. Svaka maska na njihovim glavama je unikatna i za izraditi je potrebno mnogo vještine i zanatskog umijeća.

Možda i manje od vještine i zanatskog umijeća koje će biti potrebne za održati koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta. Cijeli rasplet tako i tako vrlo vjerojatno nećemo vidjeti do lokalnih izbora,ali ono u što možemo biti sigurni je da premijer neće popustiti ucjenama bivšeg ministra Josipa Dabre prema kojem njegova ruka u Saboru većini vrijedi samo u slučaju smjene uprave Hrvatskih šuma.

Sam Dabro dnevno skreće s teme pa se na društvenoj mreži pita kad će pretraga kuća po Negoslavcima, inače agresorskom uporištu u vremenu Domovinskog rata - što mu je totalni jeftilen jer brka kruške i jabuke. Inače istragu Dabrine kućne oružarnice je Ivan Turudić iz Vukovara premjestio u Osijek. Dabro je nedavno dao iskaz USKOK-u oko Hrvatskih šuma, a kriminal o kojem govori nije prijavio odmah. Stoga je legitimno pitanje smeta li njemu kriminal ili su u pitanju bile aspiracije nekog njegovog lobija na tu javnu tvrtku s atraktivnim biznisom.



Novi ministar poljoprivrede iz DP-a bi trebao biti David Vlajčić, pravnik, dosad državni tajnik u ministarstvu graditeljstva. Ako je tamo naučio da zgradu koja ne valja treba prvo srondati i napraviti novu, onda će to učiniti s poticajima u poljoprivredi iza kojih se u nas valja pravi kriminal i stvara jedan čudan sloj šutećih bogataša.

Zato Doni the President vitla sa carinama i taksama iz ovalnog ureda. 25 posto carine na meksičke i kanadske proizvode i 10 na kineske su stupile na snagu, a carinama prijeti i Europskoj uniji koja se, eto, loše odnosi prema "America first" i ne kupuje američke aute ili, ne daj Bože, poljoprivredne proizvode. S tim da Doniju nitko očito nije objasnio što je to PDV i da se u EU PDV plaća na svu robu i usluge, ne samo na američke.

U tjednu bojkota, Vlada je zamrznula cijene za 70 proizvoda, a ministar Primorac odbija ideju snižavanja stope PDV-a na proizvode na kojima je PDV već snižen na 5 posto. Očekuje veći angažman HNB-a kao glavnog regulatora u očuvanju stabilnosti cijena.



U Srbiji se i dalje prosvjeduje. Mladost je uporna i već treći mjesec traži odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu i smrt 15 ljudi. Traže i suzbijanje korupcije koja je tamo uzela maha. Nije pomoglo ni to što je predsjednik vlade Srbije podnio ostavku.

U tjednu za nama bilo je ponešto i neobičnih vijesti pa je tako Ivica Križ, svećenik iz Čabra napustio Crkvu jer želi u politiku i kandidirat će se za gradonačelnika.

A naša Slavonija se našla u elitnom društvu 10 najsrdačnijih regija u svijetu. Odlučili su tako korisnici Booking-a. A kako i ne bi pored toliko delicija i nasmijanih ljudi. Čobanca čvaraka slaninice sira kulena seke. I dobrih vina iločkih vinograda.

