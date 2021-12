O zabrinjavajućim pojavama u društvu kao što je slučaj osumnjičenih za poticanje na terorizam, ali i o drugim aktualnim temama, Josipa Krajinović razgovarala je za Dnevnik Nove TV sa sucem Ivanom Turudićem.

Na pitanje koliko je teško sucima utvrditi što je javno poticanje na terorizam i onda izreći kaznu, gost Dnevnika Nove TV, sudac Visokog kaznenoga suda Ivan Turudić, s kojim je razgovarala reporterka Josipa Krajinović, odgovorio je kako se ne želi referirati na slučaj koji je u tijeku.

Kazao je kako kazneno djelo poticanja na terorizam postoji u Kaznenom zakonu RH poput niza pojavnih oblika terorizma.

"Terorizam nije samo podmetanje bombe, ili neka eksplozija, to je puno širi pojam i zbog toga i naše i europsko zakonodavstvo stalno šire kriminalnu zonu, odnosno područje gdje je terorizam kažnjiv", pojasnio je Turudić.

Hrvatski sudovi nemaju iskustva s tima kaznenim djelom. Turudić, kji također nije sudio u takvom slučaju je obrazložio kako je nedavno - prije nekoliko godina uveden novi članak Kaznenog zakona RH pod nazivom putovanje radi terorizma.

"Ako netko sjedne u vlak neke zemlje da bi išao u drugu zemlju gdje bi počinio terorističko djelo - to je već kazneno djelo - maltene ulazak u vlak", rekao je gost Dnevnika.

Tužiteljstvo otvorilo istragu protiv dvojice osumnjičenih zbog poticanja na terorizam, zatraženo i određivanje istražnog zatvora

DORH bez komentara na napise o smjeni ravnateljice Uskoka: "U tijeku je utvrđivanje svih potrebnih činjenica"

Vrhovni sud je protiv češćih sigurnosnih provjera sudaca. Na pitanje zašto ne i suce provjeriti, Turudić je kazao kako osobno nije protiv sigurnosnih provjera - i sam je već 12 godina pod provjerama. Opća sjednica Vrhovnog suda donijela je takav stav. U Hrvatskoj ima oko 1700 sudaca i Ivan Turudić kaže kako se postavlja pitanje tko će biti kontrolori tih koji će provoditi sigurnosne provjere, a nakon toga tko će kontrolirati kontrolore.

"To je vrlo kompliciran posao, a postoji i pravni razlozi. Ako se netko bavi kaznenim djelima - postoje tijela kaznenog progona, Porezna uprava, sve moguće institucije...", rekao je Turudić.

Turudić je govorio i o slučaju državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, koja kreće u nadzor uprave u USKOK-u. Na pitanje treba li i njenu upravu provjeriti, kazao je kako državna odvjetnica birana političkom odlukom koju donosi Sabor, no iste sekunde nakon imenovanja ona se mora emancipirati od saborske većine, koja ju je imenovala. Kontrola rada glavne državne odvjetnice se događa u Saboru povodom njezina izvješća o radu, kazao je Turudić te podsjetio kako je nedavno njezino izvješće u Saboru prošlo.

U zakonu stoji i da ministar Ivan Malenica može poslati pravosudnu inspekciju, no on to ne čini.

To podrazumijeva i Zakon o sudovima i Zakon o Državnom odvjetništvu, potvrdio je Turudić.

"Mislim da je promatrajući što se događalo - ministar pravosuđa trebao tako napraviti", ustvrdio je gost Dnevnika.

Na pitanje vjeruje li glavnoj državnoj odvjetnici, Ivan Turudić odgovorio je kako je sasvim nebitno vjeruje li joj on.

"Kolegica je dobila prolaz u Saboru. To je politička odluka koju ne želim komentirati", naglasio je Turudić.

Neprihvaćanje vještačenja u slučaju Agrokor bio je još jedan šamar tužiteljstvu, no Ivan Turudić nije htio ni taj slučaj komentirati, samo je kazao kako sve piše u rješenju koje je donio Visoki kazneni sud. Nakon tog rješenja je Državno odvjetništvo povuklo optužnicu, podsjetio je.

"Sada više ne postupa Županijski sud, nego je optužnica povučena, to je vrlo rijetko", dodao je Turudić.

Na pitanje je li loš nadzor sudaca, na primjeru pravosudne inspekcije s osječkim sucima, Turudić je odgovorio kako je pravosudna inspekcija na sudovima relativno često, ali u DORH-u nije nikad bila.

"Posao je pravosudne inspekcije da kontrolira zakonitost i uredno obnašanje poslova sudske uprave. Ja mislim da je pravosudna inspekcija trebala doći povodom recentnih događaja u DORH-u. Nije baš higijenski da nalog za inspekciju glavne državne odvjetnice izdaje sama glavna državna odvjetnica, a možda i potpiše izvješće tog nadzora", rekao je sudac Turudić.

Sudac Vekić i još dva uhićena suca samo su tri od 1700 sudaca u Hrvatskoj, kazao je te ustvrdio kako to sigurno nije dobro za percepciju građana o hrvatskom pravosuđu.

"Saborskih zastupnika ima 150, a ministara u Vladi 14, 15, 16. To su stotinu puta veći brojevi, pa se protiv sličnog broja ljudi vode neki kazneni postupci", ustvrdio je Ivan Turudić.

Izjave Zdravka Mamića o 50 korumpiranih sudaca Turudić nije htio komentirati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



