Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava dan nakon što je obznanjeno da se učlanio u Domovinski potvrdio je na konferenciji za medije u Vukovaru da ide u utrku za prvog čovjeka te stranke.

''Moj ulazak u Domovinski pokret (DP) je odluka za koju je trebalo dosta vremena jer je iziskivala i puno razgovora s ljudima, od kojih su mnogi ovdje, a riječ je o pobjedničkom timu koji je triput dosad odnio pobjedu za gradonačelnika Vukovara'', istaknuo je gradonačelnik Vukovara i DP-ov saborski zastupnik Ivan Penava na konferenciji za medije u Vukovaru dan nakon što je iz DP objavljeno da je Penava i službeno postao član te stranke.



''Ovi ljudi koji su tu danas uz mene ostali su uvijek vjerni sebi i pod pritiscima su znali gdje će povući crtu i stati i reći da dalje ne ide. Zahvaljujem što su i danas u ovom važnom momentu svi skupa, od gradskih vijećnika do praktički cijele strukture koja se dokazala u brojnim političkim utakmicama i uvjeren sam da ćemo u danima koji dolaze svojim stilom življenja dokazivati koje su vrijednosti za koje se zalažemo'', zaključio je Penava i nešto kasnije potvrdio da će dio ljudi prijeći i s njim u Domovinski pokret nakon što odrade sve pravne korake.

Penava osnovao stranku, dobrobit Vukovara usporedio s Banovinom: ''Ako vam je potres bio poziv za reakciju, vjerujte mi, ovo je 10 puta gore''

Iznenadit će vas odgovor na pitanje ima li još uvijek hrvatskih i srpskih kafića u Vukovaru, ali i ovaj poziv građanima: ''Povjerenje nemojte pokloniti meni...''



Hoće li nakon odlaska Miroslava Škore s mjesta prvog čovjeka Domovinskog pokreta krenuti u utrku za novog predsjednika te stranke, a o čemu se nagađa već duže vrijeme, Penava je potvrdio odgovarajući na novinarska pitanja: ''Idem u kandidaturu za predsjednika Domovinskog pokreta".



Kazao je da do odluke da krene u utrku za predsjednika Domovinskog pokreta nije došlo još prije nekoliko mjeseci, već da su trajali razgovori i htio je čuti mišljenje ljudi te da je htio biti siguran da će se odluka dobro odraziti na Vukovar. ''Bilo je dovoljno vremena ovaj put za konzultacije i filtracije i u konačnici smo došli do ove odluke''.



Osvrnuvši se opet na tim ljudi s kojima radi istaknuo je da su ''svi oni dijelom u Vukovaru dio Domovinskog pokreta i odjednom su prepoznati u medijima kao etablirana stranka s velikim uspjehom'': ''Sve smo promatrali i skrenirali do suradnje s DP-om prije nego smo donijeli odluku. Suludo bi bilo reći da je Domovinski pokret bio neoprezan, ali ponovit ću: dok postoje kvalitetni ljudi koji drže do svojih stavova, nitko ne može to opovrgnuti".

Govorećio viziji DP-a u budućnosti istaknuo je da kani raditi bez sitnih laži i obećavanja: ''Htio bih da se dogodi unutarstranačka utakmica kako bi se onda moglo razgovarati argumentima''.



, a sa Škorom se nije vidio, ni čuo već dugo vremena. O njemu i danas ima dobro mišljenje, naime, kako je kazao, nije na njemu da sudi: ''Žao mi je što se sve dogodilo kako se dogodilo. Nisam bio dio te odluke, nije me zvao i pitao da bih mogao komentirati. Za mene je dio kućnog odgoja ne zabadati nos u tuđe odluke, pogotovo kada je riječ o ovako krupnom iskoraku. Poštujem odluku kakva jest i nadam se da je Škoro zadovoljan njome''.



No, hoće li moći ostati i dalje u Vukovaru i na čelu grada, pitali su novinari Penavu, a on odvratio: ''Ostajem definitivno u Vukovaru u smislu obnašanja funkcije gradonačelnika i oslanjanja na mehanizme koje imamo. Tu neke procese privodimo kraju kako bismo postrojili Grad da bi mogao funkcionirati u sljedeće četiri godine. Velik dio dana je odrednica Zagreb kao centar moći i voditi stranku s periferije neće biti lako''.