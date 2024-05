Penava za Dnevnik Nove TV: "Rodna ideologija sigurno nije smjer nove Vlade, apsolutno ostajemo pri svome"

Ivan Penava na konferenciji za medije objavio je resore oko kojih je Domovinski pokret dogovorio koaliciju s HDZ-om.

S predsjednikom Domovinskog pokreta za Dnevnik Nove TV razgovarala je Petra Buljan.

"Najvažnije da smo dogovorili Vladu, odnosno većinu. Složili smo koalicijski sporazum i dobili priliku ispuniti one ciljeve koje smo zacrtali prije izbora, a ovo o bivšim HDZ-ovcima i pozicijama to je puno manje važna stvar u ovom slučaju", započeo je Penava.

Koaliciju nije usporedio s tvrdom kohabitacijom, već sportskim natjecanjem.

"Razgovarali smo u ovom kontekstu kako će to biti. U politici postoje različite razine gdje se susrećemo, gdje se sukobljavamo, negdje su koalicije, negdje nisu. Tu je kao i u sportu najvažnije biti korektan, boriti se za svoje. Svi smo mi ljudi, nekada i pređemo crtu, ali u konačnici bitno je biti konstruktivan", istaknuo je.

"Muzej je bitan, ali demografija je bitnija"

Stjepo Bartulica kao svoje uvjete podrške Vladi Andreja Plenkovića istaknuo je istraživanje korona mjera, otvaranje muzeja žrtava komunizma te zaustavljanje rodne ideologije no Penava nije htio otkriti jesu li se oko toga dogovorili s HDZ-om.

"Nije gospodin Bartulica solirao u tom slučaju. On je u kampanji za EU izbore, u kojoj ćemo svi biti za koji dan čim završimo ovu problematiku. Konkretno vezano uz muzej totalitarnih režima to je stvar koja je davno trebala biti realizirana, ali s dolaskom DP-a u Vladu napravit ćemo to.

O rodnoj ideologiji naravno da razgovaramo i tu smo na pozicijama koje se apsolutno protive rodnoj ideologiji i edukaciji mladih u tom smjeru. Da im se u um pokuša uvesti nešto što je neprirodno. Zakonom o maticama se nismo konkretno dotaknuli, ali rodna ideologije sigurno nije smjer buduće Vlade i apsolutno ćemo na tim pozicijama ostati", kazao je Penava.

Iako su muzej žrtava totalitarnih režima i rodna ideologija bitni, još uvijek nemaju točnu lokaciju gdje bi se on trebao nalaziti. Predsjednik DP-a tvrdi kako je okosnica njihove politike ipak demografija.

"Ključne su one točke što se DP-a tiče, demografska obnova zemlje, sprječavanje nastanka sloma i jednako tako dizanje poljoprivrede i ruralnih prostora Hrvatske. Definitivno da nam je ideologija vrlo važna i u tom kontekstu razgovaramo o muzeju. No, ne treba gubiti fokus, imamo puno važnije stvari", rekao je Penava.

Sukladno demografskim politikama za koje se zalažu u DP, kažu kako će uvesti paket mjera koje će olakšati mladim obiteljima.

"Bit će cijeli paket mjera koje ćemo dobro razmotriti. Definitivno i trudnice i mlade obitelj imat će uvaženu poziciju i potrebno je stvoriti atmosferu kojoj će mlada obitelj i njihova novorođena djeca biti nešto poželjno, pozitivno, prepoznato od strane društva. Te žene i mlade obitelji će osjetiti da se tako osjećaju, a ne da samo političar poput mene to priča, a događa se nešto sasvim drugo", istaknuo je Penava.

Mario Radiće neće biti ministar

Kao ministar poljoprivrede spominjao se Mario Radić, no to se ipak nije realiziralo.

"To je bila njegova odluka i odluka stranke. Mi smo bili za to da on bude ministar, međutim tako je bilo do nedavno. On je ocijenio da možda to i ne bi bilo tako dobro. Naravno da nam je to objasnio. Smatra da to nije oportuno ni za stranku niti za njega, da bi bio možda svojevrstan teret i htio se izuzeti iz te priče. Izvjesno vrijeme smo dogovarali u pravcu da on bude taj. Ne bi htio ulaziti u razgovore o njegovim poslovnim odnosima, ali to je bio jedan velik dio", tvrdi Penava.

Predsjednik DP-a komentirao je i Ministarstvo gospodarstva, a na čelu će biti Ante Šušnjar.

"Spominjao se Ante Šušnjar kojega smo istaknuli kao kandidata za budućeg ministra. To je bila jedna od tema, imam najveće moguće mišljenje o tom čovjeku i ima podršku stranke. Siguran sam da će napraviti rezultat u resoru za koji je zadužen", zaključio je Penava.

