Na zagrebačkim Ravnicama pravu zavrzlamu napravio je jedan poštar. Zagrepčanka je u dvorištu napuštene kuće pronašla poštu sa šest različitih imena.

Brzom organizacijom, pisma su otišla u prave ruke, ali ovo nije prvi put da stanari moraju raditi poštarov posao. I sve to u posljednjih mjesec dana.

Umjesto na pravoj adresi pošta je završila ispred kuće u kojoj na očigled - ne živi nitko. Poštu je pronašla prolaznica i do vlasnika došla preko Facebook stranice, kažu za Dnevnik Nove TV na zagrebačkim Ravnicama.

"Nazvali smo gospođu koja je to spremila i ostavila svoj broj da joj se slobodno javimo i da dođemo po to", rekao je predstavnik stanara s Ravnica Stipe Petrušić.

Poštar je tako zamijenio ulicu broj devet i ulicu broj 11. Ovaj predstavnik stanara kaže - nije prvi put.

"Prije 15-ak dana sam isto pročitao na stranici Ravnice da je odbačena pošta u napuštenoj kući. Pisalo je u kojoj ulici pa sam stvarno otišao vidjeti. To je bilo preko 50-ak pisama. Zvali smo poštu, do pravog broja se ne može nikako doći, jednostavno ne znamo kome se treba javit", rekao je Petrušić.

I drugi susjedi su morali odrađivati posao poštara.

"Vidio sam da su u našim povrtnim vratima zataknute nekakve novine. To nisu bile novine, to je bila pošta koju je svatko mogao uzeti. Ja sam podijelio poštu susjedima, ali znate pošta je sveta stvar. To je privatno komuniciranje", rekao je Zoran Božičević s Ravnica.

Problemi su se počeli javljati otkako je njihov redovni poštar na bolovanju. Iz Hrvatske pošte kažu kako je zamjenski poštar pogriješio zbog nepoznavanja terena. Protiv njega je pokrenut stegovni postupak.

"Pretpostavljam da je možda zato što slabije poznaje te rimske brojeve ulica. Pogotovo ako je mlađa osoba, ja ga još nisam upoznao", rekao je predstavnik stanara.

Iz pošte napominju kako se radi o nenamjernoj pogrešci. Namjernih grešaka zato je bilo u prošlosti, jedan je zagrebački poštar pošiljke skrivao u radnom stolu i motoru. U Čakovcu je pošta završila u smeću, a pamti se i poštar iz Varaždina koji je pakete bacio u šumu.

U pošti ne otkrivaju događaju li se takve stvari zbog manjka radne snage, no trenutačno su raspisani natječaji za 40 radnika. Na zagrebačkim ravnicama ipak nemaju svi problema s poštarom.

"Nema. A kad dođe, dođe, šta ćete", rekla je Marija.

"Jedino je problem što poštar nosi samo uplatnice, ne isplatnice hahah", rekao je Ivo.

Dobro bi bilo da je broj uplatnica jedini problem, a ne i jesu li sve - na broju.

