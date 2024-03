Malenica: ''Kövesi je poslala pismo, u njemu jedno ne spominje''

Na svečanoj prisezi novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića nije se pojavio nitko s Ustavnog suda, što je izazvalo brojna pitanja.



''To je odluka Ustavnog suda. Zašto nisu došli, to je pitanje više za njih. Ne bih to posebno komentirao'', kazao je dan kasnije ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u izjavi za medije nakon sjednice Vlade.

''Ustavni sud nije dio klasične sudbene vlasti, ona je na neki način četvrta grana vlasti tako da nisu direktno vezani s pravosuđem, sa sudovima – redovnim i specijaliziranima, niti Državnim odvjetništvom. Zašto nisu došli, to je pitanje za njih. Ja smatram da su trebali doći, ali to je njihova odluka, pa neka je oni obrazlože'', dodao je.



Što se krije iza takve odluke, predmet je nagađanja, a spominju se i navodni loši odnosi Turudića i predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparović.

Ima li u tome istine, novinari su pitali Malenicu, a on je odvratio: ''Teško mi je u ovom trenutku reći. Često u nekim medijima izlazi slika njih dvojice u šetnji gradom, ne znam otkad je ta slika i u kakvim su oni odnosima, tako da mi je teško o tome govoriti.''

Nakon što je premijer Andrej Plenković tjednima dovodio u pitanje nadležnost europskih tužitelja u istrazi Ministarstva kulture i medija i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić pisao je DORH-u i USKOK-u, a zatim je USKOK tražio objašnjenja Ureda europskih javnih tužitelja (EPPO).

Upitan ima li kakvih povratnih informacija, Malenica je kazao: ''Imamo dobru komunikaciju i suradnju s gospođama Kövesi i Laptoš, podržavamo rad EPPO-a. Razgovaramo, trebao je biti sastanak krajem prošle godine u Luxembourgu, međutim ja zbog zdravstvenih razloga nisam išao na Vijeće ministara i nismo se uspjeli susresti, tako da moram istaknuti dobru komunikaciju.''

Pročitajte i ovo Užas u Vrbovcu Udomili osobe s mentalnim poteškoćama pa ih pretvorili u robove: Tukli ih, zaključavali po noći, tjerali da rade

''Kövesi je poslala pismo, ali općenito o suradnji EPPO-a i Vlade, ništa vezano za sam Geodetski fakultet. Ne bih sad detaljno govorio o komunikaciji i sadržaju tog pisma, vezano je za suradnju države, unaprjeđenje zakonodavnog okvira i materijalnog statusa samih tužitelja i službenika koji rade. Ja sam odgovorio na to pismo da podržavamo rad Ureda europskog tužitelja'', kazao je.

Odbacio je mogućnost da je bilo pritiska iz Vlade: ''USKOK je reagirao kako je reagirao. Vlada nije izvršila nikakav pritisak na rad USKOK-a. Gospodin Frka Petešić dostavio je određene informacije bez ikakve namjere da vrši pritisak i da se na temelju tih informacija pokrenu određene aktivnosti. U konačnici, mi uopće ne znamo u ovom trenutku hoće li doći do postupka o odlučivanju o sukobu nadležnosti, to ćemo vidjeti. USKOK radi neovisno, kao što radi i EPPO. Vidjet ćemo što će biti, nema pritiska.''

Pročitajte i ovo I pas bio u potrazi FOTO Drama na sudu u Zagrebu: Dojava o bombi bila je lažna, a poziv je upućen iz susjedne zemlje

Nakon što se raspustio Sabor, još uvijek čeka se datum izbora, a Malenica je poručio: ''HDZ je spreman za bilo koji datum izbora, na predsjedniku Republike je da odluči koji će to biti datum. Imamo viziju, imamo i podršku, spremni dočekujemo izbore.''