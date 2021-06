Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Njemačka, zbog porasta broja novozaraženih, Zadarsku županiju uvrstila na crvenu listu europskih regija.

Njemačka je Zadarsku županiju uvrstila na listu rizičnih europskih regija. Tu je situaciju komentirao Načelnik nacionalnog stožera Davor Božinović podsjetivši da Hrvatska ovisi o turizmu.

''To nam je pouka i dokaz onoga o čemu govorimo. Možete se vi osobno osjećati više ili manje ugroženima, možete reći: 'Neće meni zaraza ništa', međutim mi smo turistička zemlja i u dobrom dijelu ovisimo od dolasku stranih gostiju.

Znamo da nam najviše turista dolazi iz Njemačke, a kod njih je, i to ne samo kod Nijemaca, vrlo jednostavna računica – ako je broj novozaraženih veći od onog koji državu ili regiju svrstava u zelenu zonu, uvode se restrikcije za njihove državljane. Poruka je njihovim državljanima da u one dijelove Europe i Hrvatske, gdje je povećana incidencija, ne idu. I to ne može biti nikome u interesu'', kaže Božinović.

Apel lokalnim vlastima

Apelirao je na lokalne vlasti da se više angažiraju na stavljanje epidemije pod kontrolu u njihovima područjima. ''Ako se kako je propisano kontrolira organizacija većih događanja i okupljanja ljudi, onda opasnosti nema. Ako se stvar pusti izvan kontrole, može se dogoditi ovo o čemu govorimo u Zadru'', rekao je i dodao da bi on, da je u poziciji lokalnih stožera, ''svaki dan počinjao provjerom kakva je epidemiološka situacija''.

Sezona tek počela

Božinović ističe da je sezona tek počela te da još uvijek ima dovoljno vremena da se zaraza stavi pod kontrolu, a otkrio je i kakva sudbina čeka noćne klubove.

''Klubovi na otvorenom će moći raditi pod uvjetom da svi koji dođu budu u skupini osoba koje zadovoljavaju jedan od tri uvjeta – da su cijepljeni, da unutar posljednjih 48 sati imaju negativan test ili da su preboljeli COVID. Mislim da je unutarnji prostor itekako pogodan za širenje virusa i, s obzirom na to da smo u ljetu i da se sve više toga odvija na otvorenom prostoru, o tome zasad ne razmišljamo'', kazao je Davor Božinović.

Više ljudi - veća šansa za zarazu

Dodaje i da velik broj turista i ljudi zasigurno znači i veći rizik od zaraze.

''Za razliku od prošle sezone, kad su na snazi uglavnom bile preporuke, ali je bio opći osjećaj da je možda i kraj epidemiji, danas smo potpuno sigurni da se, pogotovo kad dođe veći broj ljudi iz inozemstva, epidemija sigurno neće zaustaviti do jeseni. Možemo očekivati da je povećani broj ljudi povećani rizik. Zato smo donijeli ovako jasne preporuke.

Ono što je novo u odnosu na prošlu godinu je cjepivo, a imamo i vrlo jednostavne mehanizme i načine kako kontrolirati svaki događaj'', kaže i podsjeća na digitalne COVID potvrde.

''HDZ je stranka koja pobjeđuje''

Osvrnuo se i na glasovanje za Zlatu Đurđević koju je Sabor odbio kao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda. ''Ako sam točno izračunao, oko dvije trećine zastupnika nije glasalo za taj prijedlog. Vjerojatno se ide i prema novom javnom pozivu i novoj proceduri. Ne slijedi nam ustavna kriza. Siguran sam da je to postupak koji će se ponoviti, možda i uz bolje komuniciranje i razgovore jer, kao što je jasno, da je predsjednik taj koji predlaže, tako je i činjenica da o tom imenovanju konačno odlučuje Sabor'', rekao je.

Odgovorio je i na optužbe da HDZ uništava državu.

''HDZ je, unatoč svim tim izjavama, koje ne dolaze samo od predsjednika Republike, stranka koja pobjeđuje, pogotovo u mandatu Andreja Plenkovića. A vidite i sami da po svim istraživanjima uživa daleko najveću potporu građana'', zaključio je Davor Božinović.