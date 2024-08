Izvlačili su je iz poplave, a sad ženu u kolicima pogodio i potres: "Ako me strefi, neka me pokopa unutra"

Potres magnitude 4 prema Richteru jutros je pogodio sjever Hrvatske. Zatreslo je u 8:43. Epicentar je bio između mjesta Apatovec i Rasinja, 17 kilometara sjeverno od Križevaca. Podrhtavanje se osjetilo na širem području sjeverne Hrvatske. Zasad nema prijavljene materijalne štete, ali potres je uznemirio građane.

"Strašno, ja sam mislila da je kamion projurio, mimo nas, sve je treslo stvarno", ispričala je Zvjezdana Cingulin iz Ludbrega.

"Zatreslo se dosta jako, ali nisam čuo nikoga da je bilo neke štete, crijepa ili curenja, ništa, ali neugodan je osjećaj", ispričao je Damir Novak.

"Još je prerano da nam stanovnici uopće dojavljuju nešto. Kad pogledaju svoje građevine i neke stvari koje su se eventualno dogodile doma, očekujemo da će prijavljivati štete", rekao je načelnik Općine Rasinja Danimir Kolman.

Seizmološka služba potres je ocijenila prilično jakim. Mjesto epicentra posjetio je novinar Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo. Kaže da su mještani potres doživjeli vrlo traumatično, a tome je pridonijela i činjenica da je upravo to mjesto u lipnju pogodila bujična poplava.

"Onda sam bila potištena, a sad je bio veliki strah. Bojala sam se smrti, samo me pritiskalo u srcu, mislila sam da ću dobiti još jedan infarkt. Bila sam sama unutra. Vidjela sam da susjedi bježe van, ali ja ne mogu i mislila sam, ako me strefi, neka me pokopa unutra. Treslo se kao da je bomba bačena", ispričala je Štefica Pavlović, koja je u invalidskim kolicima te su je tijekom lipanjske poplave morali iznositi iz kuće jer sama nije mogla izići.

