Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske objavili su da je u utorak u 8:43 zabilježen prilično jak potres 17 km sjeverno od Križevaca. Magnituda potresa iznosila je 4,0 prema Richteru, a procijenjeni intenzitet V stupnjeva EMS-a. Osjetio se na širem području sjeverne Hrvatske.

Epicentar potresa je na dubini od 10 kilometara.

"Užasan osjećaj, zagrmjelo i cijela se kuća tresla, trajalo je nekoliko sekundi", napisao je jedan od korisnika aplikacije EMSC.

"Kao da je bomba eksplodirala i onda podrhtavanje", jedan je od komentara.

#Earthquake (#potres) possibly felt 27 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NSK7rdGunb