FOTO/VIDEO U četvrtak se na hrvatskom nebu ispisuje povijest: Stižu Rafalei

Pri kraju su završne pripreme za povijesni prelet prvih šest aviona Rafalea u Hrvatsku, a stižu u četvrtak, najavio je tehnički ministar obrane Ivan Anušić.

"Povijesnim preletom od Bordeauxa do Zagreba u trajanju od sat i 40 minuta piloti pobjedničke Hrvatske vojske koji su prošli obuku u Francuskoj u četvrtak će u Hrvatsku dovesti moćne lovce i nove zaštitnike našeg zračnog prostora. Modernizacija borbene letačke flote najveće je ulaganje Vlade RH i MORH-a u Hrvatsku vojsku i sigurnost naše Domovine", poručio je Anušić u objavi na X-u.

Hrvatska je zadnja članica NATO-a koja još uvijek koristi MiG-ove. Prijelaz s MiG-a 21 na Rafale skok je od nekoliko generacija borbenih aviona.

Grčka i Hrvatska prve su europske države koje su kupile francuske Rafale. Uključujući Francusku, ovaj borbeni avion koristi osam država, a napreduju i pregovori s Finskom. Najviše su ih kupili Ujedinjeni Arapski Emirati - njih 80.

Koje sve države posjeduju borbene avione Rafale Foto: Marko Picek/Pixsell

Hrvatska je 2021. godine potpisala ugovor o nabavi Rafalea iz zaliha francuskog ratnog zrakoplovstva kako bi zamijenili Mikoyan MiG-21 iz sovjetske ere. Dobit će 10 primjeraka modela C s jednim sjedalom i dva modela B.

"Prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale u Hrvatsku dolazi ovoga proljeća. Ostalih šest doletjet će u Hrvatsku do početka sljedeće godine kad završi obuka ostalih hrvatskih pilota", najavio je ranije MORH.

U hangaru središta za obuku u okviru tvrtke Dassault Aviation (DA) u Bordeauxu borbeni piloti i tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) pri kraju su posljednje pripreme prije preleta prvih šest aviona iz Francuske u Hrvatsku.

Na obuku u Francusku poslano je oko 90 djelatnika. Obuka tehničkog osoblja započela je krajem 2022., a letačkog osoblja u prvom tromjesečju prošle godine.

Zrakoplovi su stari oko 14 godina, ali imaju preostali radni vijek od otprilike 3800 sati leta svaki.

Uz 12 aviona dolazi i simulator letenja koji će omogućiti cjelovit spektar obuke i validaciju taktike, zemaljska i ispitna oprema, pričuvni dijelovi i sveobuhvatna potpora ovlaštenih predstavnika tvrtki proizvođača u Francuskoj i Hrvatskoj.

Cjelokupna potpora ugovorena je do zadnjeg kvartala 2026., kao i jamstvo u trajanju od 12 mjeseci po isporučenom avionu, motoru, opremi i pričuvnim dijelovima.

Prema stručnim projekcijama korištenja u Hrvatskome ratnom zrakoplovstvu, nabava tih, u potpunosti NATO kompatibilnih aviona, dostatna je za idućih 30 i više godina, a operativna uporaba aviona Rafale u Francuskom ratnom zrakoplovstvu planirana je do 2060. godine.

Uvođenjem u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog aviona Rafale, ističu iz MORH-a, Hrvatska zadržava suverenost u nacionalnom zračnom prostoru, postaje mogući regionalni jamac sigurnosti zračnih prostora zemalja u regiji i postavlja nove standarde u opremanju.

Također, napominju, očuvat će se i znatno povećati trenutačne sposobnosti i potencijali borbene komponente HRZ-a, znatno će se povećati ukupna borbena moć Hrvatske vojske, ali i očuvati dugogodišnja tradicija borbenog zrakoplovstva u Hrvatskoj

#News: Croats, rejoice! The first #Croatian (ex-French) Rafale B spotted over Saint-Dizier AB, #France. In 2021, Zagreb signed a contract to acquire 12 Rafales (10 single-seat Cs & two B-models) to replace its Soviet-era MiGs. Delivery is expected this year.#avgeeks #aviation pic.twitter.com/RZ2IDJZBYb