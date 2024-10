Anušić pobjesnio zbog Milanovića: "On je sve zakuhao i sad maltretira heroja, neka izađe iz one vile!"

Ministar obrane Ivan Anušić u Saboru je novinarima rekao da je predsjednik Zoran Milanović opet zabranio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomiru Kundidu da sudjeluje na sjednici saborskog Odbora za obranu na kojoj bi se trebalo raspravljati o misiji NSATU, uključujući i slanje hrvatskih časnika na obuku za pomoć Ukrajini.

"Načelnik se pisanim putem ispričao, a mi ćemo nastaviti raditi kako nam nalaže zakon. Ja vas molim da odete na Pantovčak i pitate kuhara ove kuhinje, koji je sve ovo zakuhao, dokad će se ovako ponašati. Ovo što se sad događa je udar na institucije hrvatske države, na temelje hrvatske države. Ovo je klasična zloupotreba položaja i pozicije koju u ovom trenutku uživa Zoran Milanović", ustvrdio je ministar.

Anušić će na sjednicu Odbora doći.

"Ja sam ministar. Ako me saborski odbor zove, ja ću doći, kao i svi ostali koji se pozivaju i dolaze. Predstavniku Oružanih snaga naredbom Milanovića dva puta je spriječen dolazak. On ima ulogu govoriti kao struka, kao vojnik, a ne iz kuta politike, te objasniti što je to NSATU. Dva puta zaredom je spriječen da kaže istinu javnosti", rekao je Anušić.

O tome, nastavio je, više nam smisla ima pitati njega.

"Sve sam rekao, sve drugo što kažem može biti puno gore i puno teže. Molim vas da ga sačekate gore, neka izađe iz one vile, siđe među ljude. Neka ne šalje poruke Facebookom i neka se obrati hrvatskoj javnosti. Neka kaže zbog čega maltretira i mobingira čovjeka koji je heroj Domovinskog rata, čovjeka kojeg je on predložio da bude na toj poziciji", istaknuo je.

"Čovjek koji dana nije proveo u hrvatskoj vojsci sada se ponaša kao netko tko može mobingirati i zlostavljati načelnika Glavnog stožera, a to znači da zlostavlja kompletne Oružane snage i sprječava ih u njihovim zadaćama i dužnostima", zaključio je ministar.

