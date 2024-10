Direktor velike tvrtke pijan skrivio prometnu nesreću i pobjegao! Imao je 2,45 promila, uhvatili ga slučajno

Direktor osječkog Gradskog prijevoza putnika (GPP) Goran Pajnić pijan je skrivio prometnu nesreću i pobjegao. Uhvaćen je u srijedu tijekom redovnog nadzora prometa u Markovcu Našičkom te je utvrđeno da u krvi ima 2,45 promila alkohola.

Nadzorni odbor GPP-a Pajnića je na osobni zahtjev razriješio dužnosti člana Uprave na današnjoj sjednici.

Policija je izvijestila da je Pajnić nakon zaustavljanja smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja te je 17. listopada u 3:45 sati pušten na slobodu. No, prije toga je ispitan u svojstvu osumnjičenika jer je utvrđeno da je prethodno isti dan u Bizovcu u 15:59 sati skrivio prometnu nesreću nakon koje se udaljio s mjesta događaja.

Pajnić je vozeći iz smjera Osijeka prešao u lijevi kolnički trak, gdje je udario u bok osobnog automobila belomanastirskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 20-godišnjak u suprotnom smjeru.

Pajnić se nije zaustavio na mjestu prometne nesreće, već je nastavio vožnju prema Markovcu Našičkom, gdje je zaustavljen i alkotestiran. U opisanoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Protiv vozača slijede odgovarajuće prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za izazivanje prometne nesreće predviđena je novčana kazna u fiksnom iznosu od 260 eura.

Za prekršaj bijega s mjesta događaja prometne nesreća s materijalnom štetom predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 920 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 6 mjeseci i do 3 boda.

Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna kazna od 2650 eura ili 60 dana zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci i 9 bodova.

