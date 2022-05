Praznik je rada, sindikati ponavaljaju svoje zahtjeve za rastom plaća, no što o svemu kažu poslodavci, u Dnevniku Nove TV objasnila je glavna ekonomistica HUP-a.

U studiju Dnevnika Nove TV reporterka Valentina Baus razgovarala je s glavnom ekonomisticom HUP-a, Ivom Tomić. Prva tema - Brodosplit. Više od tisuću radnika privatiziranog brodogradilišta niti radi niti prima plaću.

Na pitanje može li HUP intervenirati, Tomić odgovara: "Mi možemo, kao Hrvatska udruga poslodavaca, posredovati u pregovorima između Brodosplita i predstavnika vlasti oko očuvanja poslovanja. Bitno je podsjetiti da, iako Brodosplit jest značajan poslodavac, za njih vrijede ista pravila kao i za ostale."

Komentirala je i eventualnu ponovnu financijsku intervenciju države u Brodosplit te rekla da je prerano za procijeniti.

"To sve ovisi o konačnim pregovorima, o procjeni konačnog stanja i o tome hoće li biti važno očuvati poslovanje u škveru", smatra.

"Vezano za neisplatu plaća, HUP nije institucija koja tu može intervenirati - podsjećam da za Brodosplit vrijede ista pravila kao i za druge", dodaje.

Rad je u Hrvatskoj cijenjen, jer su poslodavci svjesni uloge radnika

"Poslodavci su svjesni da bez radnika ne mogu ništa, to se vidi po izdacima za plaće koji rastu iz godine u godinu. Nažalost, inflacija je trenutno tu malo ograničila prostor za manevriranje, pa je realan rast plaća poprilično zanemariv, ali rad je itekako cijenjen. Bitno je naglasiti konkurentnost hrvatskog gospodarstva, odnosno njegovu strukturu, koja na neki način onemogućava stvaranje više dodane vrijednosti u proizvodima i uslugama", rekla je.

"Treba isto naglasiti da se plaće u pravilu vežu uz produktivnost - tamo gdje je veća produktivnost, visoke su i plaće. Moramo dakle raditi na tome da podignemo opću produktivnost i konkurentnost cjelokupnog gospodarstva, odnosno da na taj način promijenimo njegovu strukturu", dodala je.

S obzirom na to da u nekim područjima postoji višak radnika, dok je u drugima zabilježen manjak, postavlja se pitanje kako to razriješiti. Jedno od mogućih rješenja je i prekvalifikacija radnika. "To je svakako jedno od rješenja, nedavno je objavljeno istraživanje Mackenziea, prema kojem će do 2030. 140 tisuća postojećih radnika morati promijeniti svoje zanimanje. Promjena zanimanja, prilagodba, prekvalifikacija - to je sve itekako bitno", rekla je.

S novim ministrom se nije čula, ali je sigurna da će uskoro biti prilike za suradnju. O zahtjevima sindikata rekla je da su svakako ostvarivi, i skrenula je pozornost na opterećenje poslodavaca. "Jedan od razloga zašto poslodavci ne mogu izdavati veće plaće jest zato što su opterećeni troškovima prema državi - na primjer, doprinosima, parafiskalnim nametima i porezima na rad. Te bi namete trebalo preusmjeriti na nešto drugo", nadodala je Iva Tomić.

