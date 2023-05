Najmanje su tri osobe ozlijeđene u Toskani u utorak nakon što je školski autobus sletio s ceste i survao se više od 100 metara duboko u provaliju u šumovitom području, navodi se u izvješćima.

Vatrogasci su izvijestili da je ozlijeđena jedna odrasla osoba i dvoje tinejdžera u nesreći koja se dogodila u blizini Massa-Carrare. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu spasilačkim helikopterom. Ozlijeđeni muškarac vozač je autobusa.

Na fotografijama s mjesta nesreće moglo se vidjeti kako se autobus zaustavio među drvećem i granama na padini. Spasioci iz gorske službe spašavanja i vatrogasci spustili su se do autobusa.

