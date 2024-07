Procjena tajne službe sve je uznemirila, a stručnjak za Dnevnik Nove TV tvrdi: "Građani se ne osjećaju sigurno, a nudili smo ministru da ljudi prođu obuku. No, odmahnuo je rukom..."

Nikola Dujmović, predsjednik Uprave tvrtke Span i IT-stručnjak gostovao je u studiju Dnevnika Nove TV i objasnio kako se najbolje zaštititi protiv hakerskih napada.

"Grupa Akira hakirala je splitku zračnu luku koristeći poznati eksploit i napada organizacije koje omogućavaju pristup kroz VPN, a nisu ga na vrijeme zaštitile. Poznati su po tome i pronalaze organizacije koje ostavljaju tu rupu otvorenu", objasnio je još jednom kako je došlo do napada na začnu luku.

"Ne znam je li zračna luka uopće imala ikakvu zaštitu. Bilo kakva zaštita bolja je od nikave, ali u Hrvatskoj se i dalje osjećamo sigurnima jer se smatramo malima i nevažnima, ali nismo više tako mali. Članovi smo EU-a i NATO-a. Zračne luke su usred sezone važne i ranjive", dodao je.

Prokomentirao je kako je točno moglo doći do curenja informacija.

"80 posto proboja krene od nepažnje zaposlenika ili zaposlenici imaju prepoznatljive lozinke pa se lako probiju. U ovom slučaju riječ je o tome da se probije lozinka onoga tko je najslabija karika", rekao je u studiju Dnevnika Nove TV novinarki Josipi Krajinović.

Ocijenio je i preporuke koje je iznijela SOA.

"SOA je dala dobre, ali opće preporuke. Smatramo da bi se puno više trebalo obrazovati od ljudi koji rade na računalima pa do menegamenta koji nije spreman", rekao je.

Tvrtka Span surađuje s međunarodnim kompanijama i ima centar za osposobljvanje za borbu protiv cyber prijetnji. Dujmović je stoga otkrio imaju li više posla otkako su hakerski napadi postali češći i je li zavladao strah.

"Puni smo, ali obrazovanje nije lukrativan posao. Počeli smo ovo raditi jer smo shvatili da moramo prvo obrazovati tržište. Obrazovanja jako nedostaje. Pozdravljam inicijativu Algebre koja je otvorila studij kibernetičke sigurnosti.

Na državnoj razini nudili smo i neprofitno obrazovati ljude, no tadašnji ministar nije bio zainteresiran. Zaista jako zaostajemo i poznati smo po tome da želimo zaostajati, nažalost.

Imamo dobre pojedince. SOA-u pohvaljujemo jer se kibernetičkom sigurnošću počela baviti i prije no što su počeli stizati službene potražnje", rekao je Dujmović.

Odgovorio je i na pitanje o stanju KBC-u Rebro. Podsjetio je da se radilo o napadu kojeg je podržala ruska vlada.

"Zašto Hrvati ne napadaju Mađare? Zato što je to u Hrvatskoj kazneno djelo. Ali u Rusiji je to dio politike i hakeri su ohrabreni da to rade", rekao je.

Odgovorio je i što će sada biti s podacima pacijenata.

"Ne zanimaju ih podaci pacijenata već posebni meta i osjetljivi podaci. Ne vjerujem da će pojedinci od toga imati štete. Mislim da je ovo bilo motivirano pokazivanjem snage i novcima, rekao je.

"Hrvatska bi mogla kroz ministarstva i ministre, koji bi trebali biti otvoreniji nego do sada, konačno poraditi na tome da se i državne službe pojačaju, a ne da sve prepuštamo SOA-i jer je i njezino djelovajne ograničeno. Dok se to ne dogodi ne vidim blistavu budućnost", rekao je i objasnio da su privatne tvrtke svjesne opasnosti te da ulažu u kibernetičku sigurnost.

S druge strane, država bi, smatra Dujmović, trebala u kibernetičku sigurnost ulagati barem 1 posto prihoda.

