Nakon masakra dva slučaja prijetnji: "Ovo je bio izoliran slučaj, iako će nam trebati vremena da se vratimo u normalu"

Sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru odredio je jednomjesečni pritvor Krešimiru Pahokiju (51) koji se sumnjiči za 11 kaznenih djela, među kojima su femicid, četiri teška ubojstva i jedno ubojstvo.

U Daruvaru je dan žalosti. Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo razgovarao je s gradonačelnikom Daruvara Damirom Lneničekom.

Inače, nakon šesterostrukog ubojstva u Daruvaru, bila su još dva slučaja prijetnji.

Zaposlenik ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba u Bjelovaru pritvoren je zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje. 42-godišnjak je na mobitelu napisao prijeteće poruke djelatnicima Doma za starije u Bjelovaru. Njegova prijetnja neizravno je bila vezana za šesterostruko ubojstvo u Daruvaru.

U Daruvaru se u utorak popodne dogodila navodna prijetnja djelatnicima Hitne pomoći alkoholizranog muškarca koji ih je pozvao na intervenciju i tada im prijetio da će ih napasti nožem. Iz Policijske uprave bjelovarsko- bilogorske rekli su da je policijsko postupanje u tijeku i da će detalje iznijeti ujutro.

Mediji neslužbeno doznaju da su djelatnici Hitne pomoći Daruvar došli oko 14,30 sati na intervenciju nakon što ih je pozvao alkoholizirani građanin rekavši da se ne osjeća dobro.

Tražio je od njih da ga odvedu na liječenje, a onda iznenada izvukao nož i rekao da će biti kao Krešimir Pahoki.

Damir Lneniček, gradonačelnik Daruvara odgovorio je na pitanje doživljava li ova dva slučaja kao posljedicu ove tragedije.

Kaže da se neki povode lošim primjerom, ali da je Grad Daruvar osigurao pomoć.

"Svaka stručna i materijalna pomoć je moguća i pozivam sve da ne posežu za nasiljem i oružjem".

Na pitanje strahuje li od porasta nasilja i kako sad poraditi na prevenciji, odgovara: "Vjerujem da će tome doći kraj, nakon što se danima izvještava o tome, analizira cijeli slučaj. Vjerujem da je ovo ipak jedan izolirani slučaj. Daruvar i naš cijeli kraj je ipak grad mira tolerancije i suživota".

O prevenciji kaže: "Svatko tko ima problem treba tražiti pomoć. Naravno ne možete nekoga forsirati ako ne može ili ne želi. No grad ima mogućnosti i ima institucije i pozivam na razgovor i razum".

Pahoki je prije mjesec dana imao incident i jednom čovjeku je nanio teške tjelesne ozljede. Na pitanje je li se ovo moglo spriječiti, gradonačelnik kaže: "Volio bih reći da se mogao, ali na žalost svjedoci smo da je to bio nekakav okidač kojem nije moglo biti kraja. Događaj je napravljen, dogodio se i imamo posljedice, nakon tog šoka, nevjerice, tuge. Sad je zapravo već i ljutnja".

Reporter Ivan Čorkalo kaže da su ljudi u Daruvaru sada izrazito ljuti u komunikaciji. U ponedjeljak i u utorak su bili donekle raspoloženi za razgovor s novinarima dok su u srijedu okretali glavu.

"To je spoj tuge i ljutnje zbog izgubljenih života, zbog obitelji koje su u žalosti. Ljutnja što je naš miran grad, koji je poznat po miru i sigurnosti spominje se već kao grad slučaj. No to je izoliran slučaj iako će nam trebati vremena da se vratimo u normalu. Grad Daruvar sa županijom pomoći će obiteljima ubijenih i djeltnicima doma i samom domu", kaže gradonačelnik.

U četvrtak je ispraćaj najmlađe žrtve ovog masakra, njegovatelja u domu.

