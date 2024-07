Plenković o ogromnom povećanju plaća: "Nedavno sam potpisao da se odričem puno većeg iznosa"

Vlada će u četvrtak podignuti osnovicu plaće za predsjednika, premijera, ministre, zastupnike - ukupno 270 državnih dužnosnika.

Osnovica će biti 947 eura bruto, umjesto 516 - koliko je bilo do sad. Riječ je o povećanju od 83 posto.

Premijer Plenković kaže da će "izdržati kritike", o povećanju plaća.

Kazao je da je to slično kao i u drugim zemljama.

"Vrijeme je bilo da se i to stavi na dnevni red. Ovo je samo prvi korak, povećanje osnovice. Ima više argumenata zašto to radimo. Jedan je da privučemo ljude da se bave politikom. To je jedna i antikoruptivna mjera. Želimo to napraviti sada jer je krajnje vrijeme".

Rekao je kako je on prije nekoliko dana potpisao da se odriče puno veće plaće koju bi dobio kao zastupnik u Europskom parlamentu.

"Ta moja plaća bila bi puno veća nego moja buduća".

Plenkovićeva plaća bit će 5535 eura.

Milanović će imati oko 6000 eura. Premijer je rekao na to: "Dobro".

"Jedan čovjek mi je prije osam godina rekao da dignem plaću na toliko i toliko. Ja to tada nisam napravio, a sada je vrijeme za to. Izdržat ćemo kritike, ako ih bude".

Kad su ga novinari pitali kako to da se s jedne strane ide u rebalans proračuna zbog proračunske rupe, a da si s druge strane dižu plaće rekao je: "Povišenje plaće je toliko malo da je to je irelevantno za rebalans proračuna".

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića. "Može svatko govoriti što hoće o rupi u proračunu. Može kršitelj Ustava reći da n je to rupčaga opa će ga svi prenositi kao što su ga prenosili i ranije. To je normalna stvar da na jesen ide rebalans proračuna", rekao je.

Smatra i da politički angažman ne bi trebao biti vezan za plaću.

Što se tiče predsjedničkog kandidata HDZ-a, rekao je: "Kad bude odluka ja ću vam je kazati, blizu smo. Imamo jako dobar proces, bit će dobro. Bitno da je kandidat pobjednik", rekao je.