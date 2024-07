Gužva u splitskoj zračnoj luci, konačno poletjelo nekoliko aviona: Oglasili se iz nadležne službe

Prema neslužbenim informacijama, u Zračnoj luci Sveti Jeronim u Kaštelima oko 19.30 došlo je do tehničkih poteškoća u radu informatičkog sustava, zbog čega je dio letova otkazan te je došlo do velikih zakašnjenja.

Trenutno se ne mogu obavljati poslovi prihvata i otpreme zrakoplova i putnika, doznaje se od Mate Melvana, voditelja Službe za prihvat i otpremanje.

Stručne službe intenzivno rade na otklanjanju kvara, rekao je Melvan Hini.

U međuvremenu su pripremljeni slijedeći letovi za polijetanje, a za koje smo prikupili potrebne podatke: Zurich, Zagreb, Pariz, Stuttgart, Muenchen, Oslo, Stockholm, Bergen, Talin, London Gatwick i London City, kazao je Melvan.

"Ljudi već jako dugo sjede, neki su i zaspali koliko već dugo čekaju", rekao je jedan od putnika koji se našao u splitskoj zračnoj luci u trenutku kad je došlo do kolapsa.

U luku su pristizali zbunjeni putnici kojima nije bio jasan uzrok problema, stvarajući gužve.

Brojni putnici ostali su bez svojih letova, a mnogi strpljivo čekaju da se problem riješi.

"Avion iz Beča je trebao poletjeti u 20 sati i 30 minuta. Od pilota smo dobili obavijest da polijetanja prema Splitu nema do daljnjega. Vrlo je upitno što će biti dalje. Neki ljudi su nam rekli da je u prije nekoliko dana sličan problem bio u zračnoj luci ovdje u Beču te da su na kraju putnike izbacili iz aviona i zamolili su ih da prenoće te da čekaju idući let tijekom sutrašnjeg dana", iz Beča je javio Splićanin za Dalmaciju danas, koji bi trebao izravno letjeti do Zračne luke u Splitu.

Situacija se nakon nekog vremena počela normalizirati u zračnoj luci pa su preko razglasa pozivali putnike za ukrcaj.

FlightRadar Foto: DNEVNIK.hr

Većina aviona stajala je tijekom večeri na svojim aerodromskim stajankama dok se problem ne riješi.

Između 19:55 i 22:30 sati, sudeći po stranici FlightRadar, poletjela su tek dva leta, prema Parizu i Zurichu. Deset minuta prije 23 sata poletio je i treći let, prema Stuttgartu. Iza 23 sata trebalo bi poletjeti još letova.

FlightRadar Foto: DNEVNIK.hr

