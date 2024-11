U Hrvatskoj nisu diskriminirani samo strani radnici, nego i Hrvatice i Hrvati, po spolu i dobi

Dok je radila gospođa Mirjana se osjećala diskriminirano kao žena, ali i sad u mirovini.



"Ja sad vidim u starosti, definitivno, kad se pojaviš kod liječnika čim ti vidi godinu rođenja kao da te nema, ne gledaju te više u oči. (Osjetite se diskriminirano? Je li?) Apsolutno, manje vrijednom, dobro, u neku ruku to i je to, ali makar da se ne pokazuje" izjavila je Mirjana iz Zagreba



Pokazuje to i istraživanje Vladina Ureda za ljudska prava. Dok 77 posto ispitanih nije osjetilo diskriminaciju u godini dana iza njih, 14 posto se izjasnilo da su bili diskriminirani. Najviše njih zbog spola i zbog dobi.

"Jesam, možda zbog moje kilaže, uvijek sam bila malo manja, malo tanja, tako da u osnovnoj školi da. Nažalost. Nekad možda i na poslu kao žena, to se dosta puta isto desilo, ali eto, tako nažalost je", izjavila je Sindi iz Rijeke.



"I svi ponižavaju žene da nisu sposobne, kao muški je.. to je možda taj mentalitet, muški je glavni u svemu, on može zarađivat puno, on je sposoban, nekako uvijek ta jačina muška...", izjavila je Davorka iz Zagreba.

"U školi sigurno, u osnovnim školama, evo imam djecu i sam, svašta se događa nažalost, danas se događaju te neke diskriminacije kako je ko odjeven", izjavio je Vjeran Malenica iz Zagreba.

Vlada tek sad priprema akcijski plan za ovu i za iduću godinu. Zašto kasne, pitaju se u uredu pučke pravobraniteljice.



"Ono što nas brine oko toga je što je cijeli niz aktivnosti koji je bio predviđen za ovu godinu nije jasno da li se i u kojoj mjeri uopće provodio", izjavila je Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice.

A građani im se, kaže, najviše žale da su diskriminarni zbog etničke ili rasne pripadnosti. Potom, neki to dožive na radnom mjestu ili pri zapošljavanju.

"Od situacije kad ste na natječaju za radno mjesto pa vas netko pita da li planirate imati članove obitelji ili ne do toga da vam možda iz imena netko prepizna vaš etnicitet ili pretpostavi da ste pripadnici određene skupine pa vas zbog toga ne zaposli", izjavila je Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice za DNevnik Nove TV.

"Građani ne prepoznaju diskriminaciju, a i kad je prepoznaju nedostaje reakcija između ostalog i zbog nepovjerenja u institucije. Mnogi vjeruju da prijava neće dovesti do promjena dok neki strahuju da će biti još gore. Stoga broj prijavljenih slučajeva policiji, sudovima, pravobraniteljima ne odražava stvarno stanje u našem društvu", izjavila je Anja Ostopanj iz informativno pravnog centra Slavonski Brod.

Akcijski plan Vlade naglasak stavlja na problem diskriminacije prema ženama. Kroz ovaj plan Vlada najavljuje da će se posvetiti edukaciji državnih i javnih službenika, da će poraditi na suzbijanju svakog oblika nesnošljivosti, ali i suzbijanju govora mržnje u političkom i javnom prostoru. A zbog govora mržnje najavljuju i nacionalnu kampanju. S obzirom na to da s Akcijskim planom kasne, pitanje je kako će i hoće li na vrijeme plan i provesti.

