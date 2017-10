Istramet je na svojim internetskim stranicama iznio ozbiljne optužbe protiv Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Naime, Istramet tvrdi da ih DHMZ pokušava zakonski zabraniti.

U Istrametu vjeruju da je novi prijedlog zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, čiji je nacrt izradio DHMZ, usmjeren između ostalog i protiv njih te da ih kriminalizira. O svemu su se oglasili na svojim internetskim stranicama i na svojem Facebook profilu.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Duboko smo razočarani i šokirani prijedlogom zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti čiji je nacrt izradio DHMZ te uputio u sustav e-Savjetovanja.

Umjesto suradnje između Udruga i državnih institucija, skandaloznim prijedlogom zakona koji je primjereniji nekoj diktatorskoj državi trećeg svijeta, čini se da DHMZ želi uvesti apsolutni monopol u polje meteoroloških informacija, izuzev podobnih subjekata za koje povjerenstvo odluči da mogu plasirati podatke u javnost. Prijedlog zakona možete pročitati ovdje.

Naši prvi utisci nakon čitanja prijedloga zakona, a prije savjetovanja s pravnim stručnjacima, je taj da DHMZ posebnim zakonom želi kriminalizirati rad Istrameta i ostalih meteoroloških udruga u Hrvatskoj, a to vjerojatno planiraju realizirati drakonskim kaznama koje se penju i do 300.000 kn za Udrugu te do 50.000 kn za odgovornu osobu.

Te svote višestruko premašuju godišnje proračune svih hrvatskih meteoroloških Udruga zajedno, stoga je poprilično jasno koji je njihov krajnji cilj – gašenje Udruga.

Opravdano smatramo kako DHMZ zakonom želi uvesti apsolutni monopol na publikaciju meteoroloških podataka, kao i to da putem nadležnog tijela želi u potpunosti kontrolirati subjekte kojima će dati te ovlasti.

Kriminalizira se primjerice publikacija meteoroloških podataka s osobnih automatskih stanica, objava meteoroloških vijesti i prognoza, objava bilo kakvih podataka mimo suglasnosti povjerenstva. Dakle, mogli bi se naći u situaciji da doslovno preko noći pisanjem vijesti o vremenu završimo na stupu srama kao najgori prekršitelji zakona države.

Treba posebno istaknuti da prijedlog zakona uopće ne prepoznaje trud Udruga – građana te ni ne nudi mogućnost suradnje s njima, već se to pokušava ignorirati, što je sramotno pošto znamo da neke Udruge djeluju više od 10 godina.

Naše mišljenje je kako je DHMZ ovim prijedlogom u potpunosti zastranio, umjesto putem napretka i suradnje s civilnim organizacijama kao što je slučaj u razvijenim zemljama zapadnog svijeta, ide se na zabrane koje ne mogu donijeti ništa dobro. Kao da su zaboravili tko s milijardama kuna zapravo financira njihov rad.

Kao portal koji je u Istarskoj županiji prema podacima Googlea popularniji od DHMZ-a, nastojat ćemo se boriti protiv ovog zastrašujućeg prijedloga zakona. Naši daljnji koraci u idućim danima i tjednima sastojat će se od udruživanja s ostalim Udrugama te zajedničkoj borbi protiv ovog besmislenog prijedloga."

DHMZ-u smo poslali upit da komentira ove navode Istrameta i čim dobijemo odgovor objavit ćemo ga.