Istraga u slučaju mrtvog novorođenčeta pronađenog prije gotovo mjesec dana uz hrvatsko-slovensku granicu - ne daje rezultate. Policija i dalje ne zna tko je bebu ostavio u mjestu Hlevnica, a još uvijek nije dobila ni rezultate zatražene obdukcije.

Brže se otopio snijeg nego što su kriminalisti otkrili tko je u njemu ostavio - novorođenče. Beba je pronađena prije gotovo mjesec dana na zemljištu Romanina ujaka. Malo zagorsko selo nedaleko od slovenske granice - otada je u potpunom šoku. Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

"Mene još sad jeza prolazi. Grozno sad zvuči, ali definitivno se trebalo drugačije pobrinuti za tu bebu, bez obzira je li mrtva rođena ili živa, ne znam, tko god je to napravio, apsolutno je za svaku osudu", rekla je Romana Karničar iz Hlevnice.

Zbog čega je odbačena, kako je došlo do smrti, je li majka Hrvatica ili Slovenka... Mnogo je neodgovorenih pitanja na koje nema odgovora.



"Ne mogu oni to rasvijetliti ako nemaju u bazi DNK nečiji, to i laik zna", kaže Romana Karničar.

Iz Hlevnice, koja je bila zona velikog očevida - policija je izuzela sve tragove kako bi pokušala doći do onoga tko je bebu ostavio. Istraga još traje, ali ne daje rezultate.

Nitko službeno ne objašnjava ni gdje je zapela obdukcija. U policiji kažu - i oni još čekaju što će pokazati.

Sve to predugo traje - pita li se kriminalista Željka Cvrtilu.

"Ono što bi obdukcija trebala utvrditi i ključno je za istragu i postojanje kaznenog djela jest je li dijete bilo živo u momentu rođenja pa je zbog toga što je ostavljeno na hladnoći i bez brige nastupila smrt, što bi, vrlo izvjesno, potpalo pod kazneno djelo čedomorstva. Ili nije bilo živo", rekao je Cvrtila.

Otkad je policija bila ovdje do danas - obavljen je cijeli niz obavijesnih razgovora. Ali ništa od toga dosad nije pomoglo u potrazi za identitetom majke.

"Vjerojatno se išlo i prema mogućim ginekolozima, bolnicama, ambulantama da se vidi čija se trudnoća vodila kao takva, a nije se pojavila kasnije s djetetom i ne zna se što se kasnije dogodilo", rekao je Cvrtila.

I nitko sa sigurnošću ne želi prognozirati koliko može potrajati da se

misterij bebe iz Hlevnice - razriješi.

