Napadnuta djelatnica bjelovarskog zavoda za javno zdravstvo za RTL: 'Imala sam osjećaj da me bude opalila s ne znam koje strane'

Napadnute zaposlenice bjelovarskog zavoda za javno zdravstvo opisale su kako je izgledao napad nasilnika. Spremačica zavoda Zlata Antološ pokušala je pokupiti igračke, no napadači su joj, kako je ustvrdila, iz ruke otrgnuli vreću i unijeli joj se u lice.

"Nadam se da nemaš djecu! Sotono jedna ženska. Sram te bilo. Da ti Hrvatska vidi facu, đubre", vikali su prosvjednici bjelovarskoj liječnici dok su joj istovremeno psovali.

Napadnuta spremačica, kako prenosi portal rt.hr, kazala je kako nakon napada živi u strahu.

"To mi je prvi put u životu nešto takvo što mi se dogodilo naravno da je strah, ali žao mi je poslije bilo šta ja nisam nastavila sa skupljanjem tih igračaka pa bi vidjeli do čega je to došlo. Ja sam imala osjećaj da ta gospođa bude mene opalila ne znam s koje strane i kud već, ali strah mi je bio veći pa sam se povukla", ispričala je.

Bilo je i drugih napada

Napadači su potom nasrnuli i na drugu djelatnicu Zavoda i istrgnuli joj vreću u koju je spremala plišane igračke i zapaljene lampaše. Buka prosvjednika i zviždaljke naglo su jenjali čim je stigla policija, čiji su djelatnici na kraju pokupili igračke i lampione.

Ravnatelj Zavoda rekao je kako svi zaposlenici osjećaju nesigurnost. Kaže kako im nije ugodno.

"Pa vjerujte mi, nije ugodno doći. Posao se radit mora. Nije ugodno ni hodati po gradu, ni dolaziti na posao, ni odlaziti sa posla", poručio je Vedran Trupac te dodao kako je najteže napadnutoj spremačici. "Potresena je time i jednostavno ne može vjerovati nakon skoro dvije godine opsežnog posla, cijepljenja, testiranja, kontaktiranja oboljelih da se nešto tako može dogoditi".

Policija je napad okarakterizirala kao dva prekršaja. Jedan zbog neprijavljenog prosvjeda, zbog čega 43-godišnja organizatorica može biti kažnjena u visini od pet do dvadeset tisuća kuna, a drugi zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito grub način.

O slučaju su se oglasili i iz PU bjelovarsko bilogorske. Glasnogovornik Saša Đorđević kazao je kako su policijski službenici utvrdili kazneno djelo prijetnje liječnici.

"Provedeno je kriminalističko istraživanje i ta liječnica je upoznata o načinu pokretanja kaznenog progona za kazneno djelo prijetnje što je ona trenutačno izjavila da ne želi podnositi prijedlog", dodao je.

Napad na liječnike prvo je osudila Hrvatska liječnička komora koja traži od policije i DORH-a zaštitu liječnika. Upozorili su i na plakate u kojima ih se naziva izdajnicima, a na mnogim grafitima i poziva na njihovo smaknuće.