Djevojka koja je bila taokinja mladića iz Mladenovca koji je ubio osmero ljudi ispričala je kako je izgledala trosatna agonija dok se s njim vozila u taksiju.

"Pobio sam sad ljude, pa ću i vas ako me ne budete vozili kamo kažem", riječi su koje je 20-godišnji U. B. rekao nakon što je s bombom u ruci oteo taksi u kojem je u tom trenutku bila putnica.

U. B. je nešto prije toga u srpskim selima Malo Orašje i Dubona ubio osmero i ranio 14 ljudi. Masakr je počinio kalašnjikovom i po vlastitom je priznanju pucao da zaplaši mještane dvaju sela kod Smedereva i Mladenovca jer ga ogovaraju i omalovažavaju.

Jelena A. (19), djevojka koja je u taksiju bila taokinja osumnjičenog masovnog ubojice, u ispovijesti za Kurir opisala je trosatnu agoniju kroz koju je prošla. Na početku razgovora napomenula je da nije trudna, kako se ranije mislilo.

"Ja nisam u drugom stanju, to sam lagala otmičaru u nadi da me neće ubiti ako zna da čekam bebu. To sam napravila da bih sačuvala svoj, ali i taksistov život", ispričala je.

Jelena A. jedna je od 50 svjedoka u istrazi koju Više javno tužilaštvo u Smederevu vodi protiv U. B., a u toj je instituciji u ponedjeljak dala izjavu.

"Te večeri oko 22:30 krenula sam taksijem iz Smedereva kod zaručnika na Ub. Dok sam s taksistom komentirala da na putu ima puno policije i hitne pomoći, na naplatnoj rampi Mali Požarevac, na kojoj smo stajali, vidjela sam da krupni mladić u plavoj majici izlazi iz šumice", rekla je te dodala da je mislila da je to radnik na naplatnoj rampi.

"Ispred nas su bila dva vozila, a taj je mladić ubrzanim hodom ušao u taksi. Sjeo je pored mene na zadnje sjedište, a u ruci je držao bombu!", prisjetila se.

"Taksist je povikao: 'Izlazi van! Izlazi, tko si ti?!' Uplašila sam se, a U. B. je samo rekao: 'Nastavi voziti! Ubio sam sad toliko ljudi, pa ću i vas ako ne budete slušali!' U sekundi sam se sjetila da bih mogla lagati da sam trudna i tako se pokušati spasiti. Samo me pogledao i nastavio prijetiti da će nas pobiti. Kad smo prošli naplatnu rampu, u daljini se vidjela policija, a on je tada rekao: 'Ne brini se, ljubavi, ti si sad moja supruga, trudna si i mi sad idemo kod liječnika!'" rekla je Jelena.

Kako kaže, ostala je u šoku, zaledila se od straha, ali pokušala se suzdržati od paničarenja.

"Zagrlio me je i mazio po trbuhu. Naježila sam se, ali sam izdržala. Izbjegli smo policiju i taksist ga je cijelo vrijeme pokušavao istjerati iz vozila, ali ubojica je počeo vikati, prijetiti i igrati se bombom. Konstantno ju je prebacivao iz jedne u drugu ruku, igrao se njom", ispričala je Jelena te dodala da se vožnja do Uba odužila i trajala skoro tri sata, što je dvostruko više od uobičajenog vremena.

"Dugo smo se vozili kroz neka sela kako bismo izbjegli policiju koja je bila na svakom uglu. Napokon smo došli do Uba, ostavili su me tu, a oni su nastavili dalje. Kasnije sam saznala kamo ga je taksist vozio i što je zapravo napravio", ispričala je.

Jelena A. u Više javno tužilaštvo u Smederevu u ponedjeljak došla je zajedno sa zaručnikom, koji je također dao izjavu.

"Bio sam zabrinut za nju jer se vožnja od Smedereva do Uba odužila. Inače treba sat i pol, a nje nije bilo tri sata. Nisam znao što da mislim, a kad je došla i sve mi ispričala, ostao sam šokiran. Sutradan smo saznali kakvo je zlo taj mladić počinio", rekao je.