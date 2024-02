Mladi sve ranije počinju s nepoželjnom navikom, petina ih je probala prije 13. godine: "Skoro 30 posto ih to radi iz navike, ali i zbog stresa"

Svaka treća odrasla osoba u Hrvatskoj je pušač, a mladi sve ranije počinju s tom nepoželjnom navikom, a petina djece je prije 13. godine probala duhan.

O trendovima među mladima povodom hrvatskog dana nepušenja s doktoricom Željkom Karin, ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Skoro 30 posto njih kaže da puši iz navike. Međutim, imate veliki postotak djece koja kažu da puše zbog stresa pa se često pitamo zašto djeca puše zbog stresa i na koji način oni doživljavaju stres i kako mi možemo pomoć u tom stresu. Isto tako, puše iz znatiželje, dosade i neki od njih navode – zbog obiteljskih problema", objasnila je Karin.

Zbog toga nije neobično vidjeti ljude od 30 ili 40 godina s karcinomom pluća.

"Kad započnete pušiti, osobito u mlađoj dobi, naravno da to djeluje na sve organske sustave. Što je duži pušački staž, to je veća mogućnost da razvijete karcinome. Sve manje imate karcinoma koji se direktno nalaze u bronhima i oni koji se javljaju u plućima su često puta neprepoznatljivi, ne vide se na vrijeme. Ja nisam stručnjak s tog područja, ali kao što vidite, sve je više onih koji su neprepoznati i to je sigurno posljedica pušenja. Dalo se naslutiti ne samo pušenja duhana, nego i ovih drugih sredstava", rekla je.

Zbog cigareta postoje i škole nepušenja.

"To rade određeni zavodi koji imaju kapaciteta. Naravno, škola nepušenja se ne može provoditi svaki dan i provodi se po grupama. Znači, kad se prijavi dovoljan broj ljudi, počinje grupna terapija i poslije ima individualna podrška. Imaju na stranicama zavoda termini kada su škole nepušenja i građani se mogu prijaviti", napomenula je Karin.