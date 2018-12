Malo tko već ne zna za nagradni natječaj ''Adventski kalendar'' našeg portala koji je izazvao veliku pažnju korisnika, te pokrenuo niz kreativnih reakcija i komentara na društvenim mrežama.

Gotovo da nema korisnika koji u posljednjih nekoliko dana na neki način ne zahtijeva pravdu za izvjesnog Marka Kontića tvrdeći da mu je nanesena velika nepravda jer nije osvojio kalendar.

Ipak, moramo objasniti kako u nagradnom natječaju DNEVNIK.hr-a niti u jednom trenutku nagrada nije bila kalendar. Riječ je o natječaju koji traje od 1. – 24.prosinca u kojem se svakodnevno korisnicima koji najbrže i ispravno odgovore na postavljena pitanja dodjeljuju razne nagrade. Broj nagrada je ograničen i ne mogu svi biti pobjednici, a sustav natječaja i pravila postavljeni su tako da poštuju ravnopravnost sudjelovanja i eliminiraju sve pokušaje računalne manipulacije. Svi dosadašnji dobitnici proglašeni su transparentno i u roku od 24 sata kako je određeno Pravilima natječaja, a i izvjesni Marko Kontić dobio je odgovor tko je dobitnik onog dana kada tvrdi da je i on sudjelovao. No #pravdazamarka se nastavlja, on prima podršku od onih koji smatraju da kalendar pripada baš njemu, a kalendar je, iako nikada nije bio nagrada, postao u međuvremenu simbol u ovoj jedinstvenoj virtualnoj ''borbi za pravdu''.

I baš zato što nam je glas svakog našeg čitatelja važan, cijele smo godine tražili odgovore na pitanja koja su bila njihov apel u borbi za pravdu. Odgovore ćemo nastaviti tražiti i dalje, pa pozivamo sve čitatelje da nam u komentarima ispod ove objave na Facebook stranici Dnevnik.hr napišu koji problem žele da istražimo, a mi ćemo svima koji se tijekom dana jave poslati KalenDar kao simbol, jer vrijedno je boriti se za pravdu!

KalenDar DNEVNIK.hr-a podsjeća na 11 akcija koje je pokrenuo vaš glas, a 12. stranica u kalendaru je prazna kako bi svaki vlasnik mogao upisati ono za što se želi boriti u novoj godini. Hvala vam na vašem glasu, digitalnu verziju kalendara možete preuzeti ovdje.