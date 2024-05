Provjerili smo koliko se Zagrepčana vozi žičarom otkako je besplatna: ZET ima upozorenje za građane

"Otkako je od 4. svibnja na snazi besplatan prijevoz žičarom, interes za njezinim korištenjem svakako je u porastu", pohvalili su se iz ZET-a uz objašnjenje da je u prva dva vikenda otkako je mjera uvedena u prosjeku 2000 posjetitelja više koristilo žičaru.

Interes za žičarom povećao se i radnim danom te je posjećenost veća za 20 do 30 posto u odnosu na dosadašnji prosjek od 200-tinjak putnika dnevno. Osim toga, očekuje se rast interesa i u idućem razdoblju zbog sve boljih vremenskih prilika.

Gužva pred žičarom Foto: Marko Todorov/Cropix

Žičara je financijski neisplativa

Iz ZET-a su podsjetili da je žičara financijski neisplativa zbog nerazmjera zarade od prodaje karata te izdataka potrebnih za naplatu kredita i operativnih troškova.

"Budući da naši sugrađani ionako financiraju žičaru kroz proračun Grada Zagreba, odlučeno je da im se omogući besplatno korištenje žičare", podsjetili su i dodali da se time smanjuje i potreba za dolaskom do Sljemena automobilima.

"Pojeftinili smo i karte za posjetitelje koji nisu iz Zagreba kako bismo dodatno popularizirali žičaru, tj. Sljeme", rekli su iz ZET-a.

Cijene žičare od 4. svibnja - 1 Foto: ZET

Cijene žičare od 4. svibnja - 2 Foto: ZET

Kako, dakle, do besplatne vožnje?

Iz ZET-a su za DNEVNIK.hr objasnili da pravo na besplatan prijevoz žičarom imaju sve osobe s prebivalištem ili boravištem u Gradu Zagrebu. No kako bi građani mogli aktivirati kupon za besplatan prijevoz žičarom moraju prethodno imati pretplatnu kartu ili istu aktiviranu unutar aplikacije MojZET.

"Kako bi se izbjegle eventualne gužve, preporuka je građanima da posjete prodajna mjesta ZET-a da bi se njihovu profilu pridružio kupon za besplatan prijevoz žičarom", naveli su.

Sljemenska žičara - 5 Foto: Darko Tomas/Cropix

Što s onima koji nemaju pretplatnu kartu?

One koji nemaju pretplatnu kartu ili istu nemaju aktiviranu unutar aplikacije iz ZET-a potiču da je nabave na prodajnim mjestima ZET-a, nakon čega bi im se pridružio i kupon za besplatnu vožnju žičarom.

"Na taj način dolaskom na žičaru samo trebaju validirati pretplatnu kartu ili QR kod iz aplikacije na ulaznoj rampi i krenuti na vožnju", objašnjavaju.

Oni koji nemaju i ne žele aktivirati pretplatnu kartu, to ne moraju učiniti kako bi ostvarili pravo na besplatno korištenje žičare, no to bi moglo značiti i čekanje u redu, upozoravaju iz ZET-a.

Naime, svi ti građani i dalje mogu doći do besplatne, papirnate karte za vožnju, ali samo uz predočenje osobnog dokumenta kojim potvrđuju boravište ili prebivalište u Zagrebu, i to na prodajnim blagajnama Sljemenske žičare.