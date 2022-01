The Freestyle projektor krasi premium dizajn, a njegove značajke donose vrhunsko korisničko iskustvo i veliku dozu zabave.

The Freestyle – inovativni prenosivi projektor tvrtke Samsung Electronics, nedavno je predstavljen na CES 2022, a ujedno je i prvi projektor takve vrste. Uređaj sadrži elegantan i lagan dizajn, donosi brojne značajke za kvalitetnu reprodukciju omiljenog video i audio sadržaja, a uz to korisnicima omogućava veliku dozu zabave bez obzira gdje se nalazili. U Hrvatskoj su danas otvorene i prednarudžbe za The Freestyle prenosivi projektor po maloprodajnoj preporučenoj cijeni od 7.499 HRK, a uz njega na poklon dobivate zaštitnu masku za Freestyle i tablet Galaxy Tab A8 3+32 GB Wifi (do isteka zaliha poklona).

PR Foto: PR



Kompaktan i lagan dizajn



The Freestyle predstavlja revolucionarni projektor koji korisnicima osigurava potpunu slobodu prilikom njegovog korištenja. Ovaj simpatični uređaj teži svega 830 grama i stane na dlan svačije ruke, a zbog svoje napredne tehnologije može biti projektor, pametni zvučnik, ali i ambijentalno osvjetljenje u jednom. Krasi ga jednostavan i elegantan dizajn zbog kojeg će se uklopiti u svaku prostoriju ili lokaciju – od dnevnog boravka, spavaće sobe, kuhinje ili vanjske terase, dok njegovo postolje omogućava rotaciju do 180 stupnjeva pa će korisnici svoj željeni sadržaj moći prikazivati gdje god požele – na stolovima, podovima, zidu ili čak na stropu.



Najkvalitetniji audio i video sadržaj



Inovativni The Freestyle donosi brojne značajke koje podižu kvalitetu reprodukcije poput automatskog izjednačavanja (auto-keystone) i niveliranja (auto-level). Zahvaljujući ovim značajkama uređaj osigurava proporcionalni prikaz što znači da pod bilo kojim kutom može automatski prilagoditi svoj zaslon i to za bilo koju površinu. Osim toga, sadrži i automatski fokus (auto-focus) za besprijekorno čist prikaz. Ovo malo prijenosno čudo ima podršku za Smart TV što korisnicima pruža različite opcije – od streaminga, zrcaljenja te emitiranja omiljenih filmova, serija ili sadržaja s pametnih telefona, a ujedno je i prvi projektor na svijetu certificiran od strane velikih globalnih OTT partnera za vrhunsko iskustvo gledanja sadržaja.

PR Foto: PR



Neograničena doza zabave



Uz The Freestyle prijenosi projektor ne postoje granice jer ga korisnici mogu ponijeti sa sobom i koristiti u hodu, a uz to donosi neograničenu količinu zabave. Projektor je odličan suputnik za putovanja, druženja s obitelji i prijateljima ili za kreiranje intimne atmosfere u vlastitom domu. Zahvaljujući ambijentalnom načinu rada te prozirnom poklopcu leće, omogućava kreiranje svjetlosnih efekata, dok istovremeno može preuzeti ulogu pametnog zvučnika koji analizira glazbu i prema njoj projicira vizualne efekte. Osim tradicionalnog spajanja na zidni utikač za struju, uređaj je kompatibilan i s eksternim baterijama koje podržavaju USB-PD te 50W/20V output ili više pa će korisnici moći nesmetano uživati u svim mogućnostima koje nudi The Freestyle projektor.



The Freestyle projektor od sada je dostupan za prednarudžbe u Hrvatskoj po cijeni od 7.499 HRK, a na poklon dobivate zaštitnu masku za Freestyle i tablet Galaxy Tab A8 3+32 GB Wifi (do isteka zaliha poklona).Dodatne informacije o prednaružbi možete pronaći na linku.



PR Foto: PR



Za više informacija o samom uređaju posjetite https://www.samsung.com/hr/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxxh/.