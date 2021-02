U velikoj većini županija u školske klupe su se jutros vratili i učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Mnoge od njh je odmah dočekala vježba za evakuaciju u slučaju potresa. Unatoč povratku još jednog dijela učenika u škole, roditelji okupljeni oko incijative ''Nastava u školi'' koji su do danas peticijom prikupili oko 4000 potpisa traže da se i djeca srednjih škola vrate u školske klupe.

Unatoč povratku još jednog dijela učenika u škole, roditelji okupljeni oko incijative ''Nastava u školi' koji su do danas peticijom prikupili oko 4000 potpisa traže da se i djeca srednjih škola vrate u školske klupe. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs je rekao je li realno očekivati da se to i dogodi za dva tjedna. ''Ja se duboko nadam da će to biti tako i da će se ovaj trend u epidemiološkoj situaciji dodatno popraviti. Ako ostane ovako mislim da nema razloga da se oni ne bi vratili natrag'', izjavio je Fuchs.

Mladen Banović iz inicijative ''Nastava u školi'' rekao je kako je online nastava neusporediva s pravom. ''10, 12 sati su zatvoreni u sobi pred računalom. Rade, a znanje koje iz toga svega rezultira je slabo'', zaključio je Banović.

