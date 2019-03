Glumica i scenaristica Jelena Veljača posljednjih dana, kad je riječ o borbi protiv nasilja u obitelji, diktira tempo Vladi.

Nakon subotnjeg prosvjeda na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava inicijative #spasime, predstavnici te inicijative bili su u Banskim dvorima i na Pantovčaku.

Sastali su se s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Nakon sastanaka, iz inicijative su priopćili kako su svjesni da je za promjene potrebno vrijeme jer se moraju mijenjati zakonski okviri, no, ističu - pomno će pratiti razvoj situacije.

Priopćenje inicijative #spasime prenosimo u cijelosti.

Kako bi osigurale ispunjenje svojih zahtjeva, predstavnice inicijative #spasime u ponedjeljak su se sastale s premijerom Andrejom Plenkovićem i resornim ministrima, a u srijedu i s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović.



Predsjednica je inicijativi dala punu potporu u ostvarivanju ciljeva te obećala pronaći modalitet sudjelovanja u tom procesu, što je od simboličke važnosti za javnu vidljivost napora u rješavanju problema obiteljskog nasilja.



Na sastanku s premijerom i ministrima predstavnicama inicijative rečeno je kako je borba protiv obiteljskog nasilja jedan od prioriteta ove Vlade te da se ciljevi inicijative gotovo u cijelosti poklapaju s obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela ratifikacijom Istanbulske konvencije, kao i s ciljevima Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji.

Članice inicijative naglasile su kako je na ostvarenju tih ciljeva u praksi dosad učinjeno malo ili ništa, a kako bi se to promijenilo, dogovoreno je sljedeće:



- već ovog tjedna na sjednici Vlade trebao bi se naći prijedlog novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, koji će odmah biti upućen na javno savjetovanje i potom žurno usvojen



- do konca godine Vlada je obećala izmjene Kaznenog zakona na način da će se povećati zakonski minimumi kazni za kaznena djela obiteljskog nasilja te čl. 179a – kazneno djelo nasilja u obitelji - s ciljem boljeg definiranja koje bi obuhvaćalo i tjelesno nasilje te spolno uznemiravanje, a sve kako bi ih policija i državno odvjetništvo mogli nedvojbeno kvalificirati kao kazneno djelo, a ne samo kao prekršaj. Provest će se i izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na način da će se povećati kazne za prekršaje iz tog zakona. Vlada je inicijativi ponudila da u radnu skupinu za izmjenu zakona imenuje svoje predstavnike, što ćemo i učiniti u suglasju s organizacijama civilnog društva, a sve s ciljem monitoringa provedbe obećanih izmjena zakona



- Vlada će čelnicima šest županija u kojima nema nijednog skloništa za žrtve nasilja naložiti da ista osiguraju najkasnije do konca godine, jer je za skloništa u tim županijama, kako su rekli, već osiguran novac



- Inicijativa će se, kako je i predložila, uključiti u realizaciju sveobuhvatne edukacijske kampanje za sprječavanje nasilja u obitelji, i opet u suglasju s organizacijama civilnog društva



- s ciljem prevencije obiteljskog nasilja od najranije dobi, osnažit će se edukacija u dijelu međupredmetne nastave, za što je zaduženo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vlada je ponudila uvrstiti predstavnike inicijative u radnu skupinu za isto, što ćemo u suglasju s organizacijama civilnog društva i učiniti



- do konca godine Vlada će osigurati nacionalnu, 24 sata dnevno i sedam dana tjedno dostupnu telefonsku liniju za pomoć žrtvama nasilja s jedinstvenim pozivnim brojem, bilo osnaživanjem neke od postojećih linija organizacija civilnog društva ili uspostavom nove, kao i upućivanjem prikladnih uputa za djelovanje u prijelaznom razdoblju službama 112 i 192, koje će sastaviti Ministarstvo socijalne skrbi



Inicijativa #spasime ne odustaje od ispunjenja svih svojih zahtjeva, svjesna da je za provedbu nekih potrebno dulje vrijeme i prikladne zakonske procedure. Stoga je sastanku u Vladi pristupila u dobroj vjeri, ali će pomno pratiti ostvarivanje dogovorenih ciljeva i rokova, sve u partnerstvu s nizom organizacija civilnog društva koje su stručne i kapacitirane za borbu protiv obiteljskog nasilja, a s kojima inicijativa surađuje od samog početka svog djelovanja.