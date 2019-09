Sindikalne središnjice Matica hrvatskih sindikata (MHS), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) održavaju konferenciju za novinare o namjeri Vlade da u potpunosti prihvati izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju sadržane u referendumskom pitanju inicijative ''67 je previše".

Na konferenciji za novinare javnosti će se obratiti predsjednici sindikalnih središnjica Vilim Ribić (MHS) i Krešimir Sever (NHS) te izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike SSSH Ana Milićević Pezelj nakon sastanka vezanog uz jučerašnju najavu Vlade da prihvaća zahtjeve inicijative '’67 je previše''.

''Mi smo se pripremali za dva pravca. Jedan je bio da se referendum održi, a s druge strane, obzirom da je povjerenje u vlast na niskim razinama, da moramo u tome biti vrlo oprezni pa smo se pripremali i za razne druge oblike akcija. S tim na umu smo i danas ovdje. Budući da je došla vrlo jasna poruka iz Vlade i Sabora da je Vlada spremna prihvatiti doslovno onako kako smo mi stavili u svoje referendumsko pitanje, mi to sve pratimo s dužnim oprezom i bez euforije. Iskustvo nas uči da ne treba skakati na prvu. Na tragu svega toga, ne možemo u ovom trenutku stati s pripremama niti sa svime što smo radili upravo zbog nepovjerenja koje je visoko toliko da nemamo prostora ni za što drugo. Potpisi su u Hrvatskom saboru i mi ih nemamo pravo povući'', poručio je Krešimir Sever.

''Referendum nije cilj, nego sredstvo''

''Kada je pitanje referendum da ili ne, svjesni smo da referendum nije cilj, nego sredstvo. Ono što mi možemo pojednostavljeno reći je da ako se zakon usvoji, da je sindikalni cilj postignut, ali ne i građanski. Naša je pozicija da građani imaju pravo reći što smatraju proračunskim prioritetom, a na ovaj način im je to uskraćeno. Kad bi došlo do referenduma, to bi bio značajan smjerokaz onome što se očekuje u našem društvu, a to su izmjene zakona o referendumu, a možda i samoga Ustava'', rekla je Ana Milićević Pezelj.

''720 tisuća potpisa je politički najrelevantnija činjenica koja može biti. Sad se otvara pitanje što znači priča da smo se mi bavili politikom? Ovo nije više sindikalno pitanje. Sindikati su to otvorili i omogućili građanima i samo to je njihova zasluga. A sve drugo pripada narodu ove zemlje'', poručio je Vilim Ribić. Dodao je da razmišlja da osnivanju političke stranke, ali samo ako Vlada odluči izigrati 760 tisuća potpisa.

''Jesmo li ostvarili cilj? Lijepo je Krešo rekao. S obzirom na sva iskustva koja smo do sada imali, mi smo oprezni. Ono što smo dobili na mostu, možemo izgubiti na ćupriji. Stoga dajte da malo čekamo, da malo vidimo kako će se stvari razvijati'', kazao je Ribić i dodao da je referendum Hrvatskoj potreban.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković pristao je na zahtjeve sindikata okupljenih u inicijativu "67 je previše", no prva reakcija iz sindikata bila je da oni i dalje očekuju referendum, iako su iznenađeni odlukom premijera. "Pomalo smo iznenađeni, ne previše. Očekivali smo referendum, još ga očekujemo. Stava smo da referenduma mora biti, a bilo koja drugačija odluka mora biti rezultat dogovora triju sindikanih središnjica i organizacijskog odbora'', rekao je nakon premijerove odluke Krešimir Sever.

Zahtjevi Inicijative

Inicijativa "67 je previše" zalaže se za povratak dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina i za umanjenje penalizacije prijevremenih mirovina, za poticanje duljeg ostanka u svijetu rada, a ne za kažnjavanje svih onih koji ne mogu ili ne žele raditi dulje od 65 godina", navodi se na njihovim službenim web-stranicama.

"Zalažemo se za borbu protiv diskriminacije starijih radnika i omogućavanje svima da ostanu u svijetu rada do 65 godine starosti, a onima koji to mogu i žele, i duže.

Zalažemo se za dostojanstvenu mirovinu za one koji su prisiljeni svijet rada napustiti nekoliko godina ranije zato što ne mogu više raditi ili im društvo to ne omogućuje", navode.