Katarina Pavišić i Valerija Leto sestre su koje su svu svoju ušteđevinu uložile u otvaranje modnog dućana. S njima je razgovarala ekipa emisije Informer.

"Dobar dan svima, ja sam Katarina Pavišić, a ja sam Valerija Leto i mi smo sestre", kazale su.

Na pitanje novinara kako su se odlučile na otvaranje kul dućana i jesu li u njega uložile svu ušteđevinu, Katarina odgovara da je ušteđevina uložena 's guštom'. "Ideš u nešto što je tebi prvo bila ljubav. Moda je dio nekakvog tvog personalityja i praktički kažeš o sebi bez da si rekla jednu riječ", dodaje.

Od ideje do realizacije nije trebalo puno vremena i sve je išlo vrlo brzo, kažu. "Tijekom godina nagomilate stvari i razmišljate što dalje s njima i onda hoćeš-nećeš, čime bi se bavile i gdje ćeš bolje već modom tako da je to bilo možda u roku dva, tri mjeseca okidač je bio 'ajmo pa gdje nas vode odnese. Mislim da nas je dobro nanijela", objašnjava Valerija. Kažu da obje imaju 'glavnu riječ' u poslu.

Na upit novinara je li se teško profilirati, Katarina odgovara: "Pa ne, ako si ti već profiliran kao osoba ti samo predstavljaš sebe i daješ taj stil drugima i nadaš se da će ga prepoznati. Uvijek ima ta jedna količina ljudi koja to prepoznaje, jedna koja prepozna nešto drugo tako da mi gledamo da stvarno živiš ono što i prodaješ".

Katarina smatra da je najbolje modno razdoblje ovo, Valerija, pak, misli da se radi o zlatnom dobu Hollywooda. Obje smatraju da je najbolje odjevena političarka u Hrvatskoj bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Katarini je modni uzor Severina, a Valeriji je to Merilyn Monroe. Da imaju više vremena, odnosno da dan duže traje, vrijeme bi potrošile na obitelj. Na upit novinara o tome što bi ih obogatilo kad bi sreća bila novac, Valerija odgovara: "Sreća je zapravo stanje uma. To nije stanje novca. Vi jednostavno odlučite da ćete biti sretan i gledate u tu sreću. Sreća je danas što ste vi tu kod nas, što smo popili kavu. Nema tu neke uniformne izjave da je nešto sreća", a Katarina se s njom složila.

Sestre smatraju da je 'skroz ok' često nositi istu kombinaciju i da tu nema uopće nikakvog pravila. O svom prvom poslu, Valerija je kazala: "Prvi posao je meni bio u administraciji. Ja sam agronom po struci, završila sam Agronomski fakultet i tamo radim, a onda poslije posla dolazim ovdje raditi sa sestrom".

"Ja sam inače medicinska sestra po zanimanju i radila sam taj posao osam godina. Tu sam voljela pacijente oblačiti u nekakve kreacije koje su oni imali u ormaru pa bi se tako razveseljavali. Svi vole kad se našminkaju i obuku lijepu opravu. To su male sitnice koje puno znače", otkriva Katarina.

Ukoliko se pitati što odjenuti na prvi razgovor za posao, Valerija savjetuje: "Za razgovor za posao uvijek budite ili suknja ili haljina, ako ste žena apsolutno. Mislim da tu potičete svoju ženstvenost koju svaka žena ima, nema tu da neka žena nema ženstvenosti, a i interesantno žena izgleda u tome. Hlače su apsolutno in i ja ih volim, ali haljina i suknja za ženu top".

Katarina otkriva da je bila zabrinuta zbog financija, posebno nakon otvaranja firme: "Moram priznati zato što jednostavno želiš da to ljudi prepoznaju. Znaš da će prepoznati, ali te vrijeme dosta ograničava. Želiš da si neopterećen, a moraš se brinuti jer si puno uložio i entuzijazma i radu ruku i hodanja, nabile smo žuljeve od hodanja. Ne brineš se koliko ti je to na neki način u glavi da mora zaživjeti. Kaže sestra svaki cvijet cvate u svoje vrijeme". "Opet, čovjek kad ima utakmicama u nogama, ja sam starije od nje 11 godina ja točno znam da neke stvari moraju sazriti. Dok vi posijete žetva dolazi dok se dobro, dobro ne oznojite", dodaje Valerija.

Kažu da na hranu troše najviše novca. "Imam tri zmaja doma. To mi je nahranit tri muška to mi je sada recimo pritisak radi", objašnjava Valerija i dodaje da za sada ne uspijeva uštedjeti. "Sve što vi dobijete mi odmah ubacujemo u novo. Nismo mi da idemo po ćoškovima i da nam treba, ali ono minimalno da imamo i ono samo guraj naprijed", ističe.

Na upit novinara koji ih grad najviše inspirira, Valerija odgovara da se to New York, a Katarina da je to svaki grad pomalo, no Pariz joj je prekrasan. Nažalost, kažu sestre, ne putuju često, osim u mislima. "Zbog obitelji i posla jednostavno morate biti prisutan, ali u planu imamo", objašnjava Valerija. "Ja isto ne putujem, sada manje zbog obima posla i uvijek tih nekakvih tekućih stvari zbog kojih moraš biti prisutan, ali obožavam putovati", dodaje Katarina.

Za modni hit ovog proljeća Valerija je rekla da ga - nema. "Mislim da nema tu hitova. Hit ste vi sa svojim idejama", dodaje.