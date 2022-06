Na Krk nas odvodi poduzetnička priča dviju prijateljica koje su gradsku vrevu zamijenile otočnim ambijentom. Bave se proizvodnjom prirodne kozmetike, a Martina Marčinko je posjetila njihovu plantažu te doznala više detalja.

Znate li da Hrvatska nema jedan već čak dva najveća otoka? Do kraja prošlog stoljeća smatralo se da je Krk najveći, no modernijim mjerenjima utvrdilo se da ima potpuno jednaku površinu kao Cres. Zato smo odlučili posjetiti oba. Najprije nas je na Krk dovela poduzetnička priča dvije Zaprešićanke koje su kopno zamijenile otokom.

"Prvotna ideja bila je moja potreba bavljenja aktivnošću jer sam bivša profesionalna sportašica. Imala sam potrebu za fizičkim radom, nisu me zadovoljavale teretane, suhoparna trčanja jer nema natjecanja i lopte. Onda smo tražili neku zemlju gdje bi zadovoljila svoju potrebu za aktivnošću, a uvijek me privlačio Mediteran i more", govori Monika Kovač, proizvođačica prirodnih proizvoda.

Tu se ukazala prilika za kupnju zemljišta u mjestu Vrh na Krku. Od neobrađene zemlje neravnog terena Monika i Nives stvorile su plantažu s više od četrdeset vrsta različitih biljaka.

"Plantaža je prvotno bila zamišljena kao plantaža smilja, međutim kako se kod nas tržište poremetilo i zelene mase smilja i otkupa eteričnog ulja, shvatili smo kako bi bilo super da imamo više kultura. Odlučili smo se za lavandu, kadulju, ružmarin, lovor i sve u principu što je tipično za otok Krk i što je na Mediteranu", pojašnjava Monika.

Želja im je imati gospodarsku zgradu, voditi turističke ture te proizvodnju imati na jednome mjestu, no birokracija guši snove, ali i idejne projekte.

"Kao što možete vidjeti ovdje nam je sve pod vedrim nebom počevši od mehanizacije. Kada radimo i počne padati kiša nemamo se gdje skloniti. Plantaža od 31 tisuću kvadrata zaslužuje jednu gospodarsku zgradu gdje bismo mogli imati proizvodnju, destileriju i skladištenje. Imamo jako puno upita ljudi koji bi voljeli raditi ture, prezentacije, joge i slično, međutim nemamo infrastrukturu za to", dodala je proizvođačica prirodnih proizvoda Nives Matić.

No ono što trenutno imaju je dobar početak.

"Plantaža je tu, destilerija je malo niže pod vedrim nebom. Skladištenje je u jednom iznajmljenom prostoru u Krku. Proizvodnju trenutačno imamo uslužnu jer je nemamo gdje napraviti i u fazi smo otvaranja dva naša prodajna mjesta na otoku Krku, jedan u kampu Ježevac, a drugi u Vrbniku", kaže Nives.

Sapuni, kreme, macerati, hidrolati i eterična ulja samo su dio njihove ponude. Doznali smo kako izgleda proces stvaranja.

"Neotvorenom cvijetu smilja ovisno o vremenu treba vjerojatno deset dana do dva tjedna kada će se otvarati cvjetovi i onda počinjemo s berbom. Kod berbe je jako bitno da nas posluži vrijeme, da imamo 7 do 10 suhih dana kako bi biljka razvila eterike i da prilikom destilacije dobijemo što više eteričnog ulja što nam je želja jer ono postiže dosta velike cijene na tržištu", govori Monika.

"Kada se ubere zelena masa od biljki koje uzgajamo puni se kotao. Bilje se dobro mora pritisnuti kako bi ga što više stalo, ali i da bude što bolja destilacija. Parogenerator zagrijava vodenu paru, to je destilacija vodenom parom, i vodena para dolazi u kotao. Tada počinje proces destilacije gdje destilat ide u hladilo koje hladi a vani u fermentinsku posudu izlazi eterično ulje i hidrolat", dodaje Nives.

Uz internetsku trgovinu otvaraju i fizičku, a posjetili smo jedno prodajno mjesto. Kako ove ambiciozne poduzetnice kažu njihov je posao svakodnevan.

"Posla ima, raznovrstan je, ali uživamo u svakom trenutku tako da nam za sada ne predstavlja nekakav teret", zaključila je Monika.

Uključene su u svaki korak proizvodnje od sadnje do pakiranja. Proces stvaranja ovih kvalitetnih i prirodnih proizvoda smo prikazali, točnu recepturu nismo dobili, ali smo ipak doznali tajni sastojak – ljubav prema onome što rade s mnoštvom upornosti i ustrajnosti.

