Platforma Cijepi.se Ministarstva zdravstva opet je nedostupna. Privremeno doduše, ali svaki je trenutak važan, pogotovo s obzirom na to da omikron u Hrvatskoj tek hvata zalet, a omjer cijepljenih i necijepljenih i dalje izaziva zabrinutost.

''S obzirom na pojavu novih varijanti, docjepljivanje i booster doza od iznimne su važnosti", poručio je dan ranije ministar zdravstva Vili Beroš.



No tko ga je poslušao i poželio se, da bi izbjegao višesatna čekanja, naručiti za cijepljenje preko platforme Cijepi.se, pričekat će prvo još najmanje nekoliko sati na samu prijavu.



Opet? Da, opet. Naime, državni portal za cijepljenje, na koji se često poziva ministar Beroš, čiji je poznanik Vinko Kojundžić vlasnik jedne od tvrtki zaduženih za platformu, opet ne radi.



Vili Beroš Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Na stranicama, doduše, stoji obavijesti: ''Trenutno radimo na održavanju cijepise.zdravlje.hr. Očekivana nedostupnost je do 05. 01. 2022 do 14:00''.



No, o kakvom je održavanju riječ, ni slova pa smo na to pitanje, kao i na, primjerice, ona o troškovima održavanjima i budućim planovima po tom pitanju uz još niz važnih pojedinosti odgovore potražili kod nadležnih.



Na upit DNEVNIK.hr-a odgovor iz Ministarstva zdravstva u trenutku objave ovog teksta još nije stigao, no nije ovo prvi put da s platformom ima problema.



Platforma Cijepi.se opet ne radi Foto: Screenshot



Proljetos je bila privremeno čak i potpuno nefunkcionalna, a prije samo koji tjedan građani su se opet susreli s problemima - od toga da kod nekih odgovora na prijavu uopće nije bilo pa do toga da su neki poziv na cijepljenje dobili, ali su ih na cijepnom punktu odbili, a problemi su rješavani nakon kritika u medijima.

Građani i građanke na cijepljenje se mogu, između ostalog, naručiti i putem liječnika obiteljske medicine, preko sustava e-građani te Portala zdravlja.



Cijepiti se mogu i u ljekarnama zahvaljujući zajedničkom projektu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatske ljekarničke komore.



No, nikako se ne smije zaboraviti da je državni proračun, odnosno, hrvatske građane i građanke platforma Cijepise.zdravlje.hr koštala 4,467.515.63 kuna (s PDV-om).