Prostorije i kombi udruge Are You Syrious u zagrebačkom Središću sinoć su išarane antimigrantskim grafitima "Immigrants not welcome" (Imigranti nisu dobrodošli).

"Jučer, jer histerija i lažne vijesti o izbjeglicama imaju direktne, opipljive posljedice. Svojim korisnicima poručujemo da smo i dalje uz njih. Svojim susjedima poručujemo da nećemo dozvoliti da itko remeti njihov mir. Svojim sugrađanima poručujemo da znamo da naš grad može bolje. Počinitelju poručujemo da se loše dobrim vraća i da idemo dalje", poručuju iz udruge.

Udruga Are You Syrious tvrdi kako se "nastavljaju pokušaji opstrukcije rada organizacija koje upozoravaju na MUP-ove nezakonite prakse." Incident zasad nisu prijavili policiji.