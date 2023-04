Zaštita osobnih podataka svakome je zajamčena, no i sami se trebamo pobrinuti da ne postanemo žrtve prevare. Donosimo savjete kako se zaštiti, te kome eventualnu štetu možemo prijaviti.

Traže novac, dijele čudesne recepte za mršavljenje, nude savjete za ulaganje s višestrukim povratom... A iza svega stoje slavne osobe. No riječ je o lažnim profilima. Brojne poznate ličnosti žale se da su bile žrtve krađe identiteta.

Oni upozoravaju obožavatelje da nikako ne kupuju proizvode koji se nude na takvim profilima, a stručnjaci ne mogu dovoljno puta naglasiti da svatko može biti žrtva prevare. S ukradenim identitetom možete doživjeti psihičku neugodnost, a šteta može biti i materijalna, ako netko u vaše ime, primjerice, sklopi ugovor za mobitel na pretplatu. Stoga s osobnim podacima nikad dosta opreza.

Što ako mi netko ukrade identitet i sklopi ugovor?

U HAKOM-u naglašavaju kako je svaka krađa identiteta i lažno predstavljanje kazneno djelo.

Prvo što trebate učiniti je prijaviti događaj policiji kako biste spriječili da netko i dalje koristi vaše podatke, a presliku potvrde prijave kaznenog djela priložite u svojem prigovoru operatoru kod kojeg je kriminalac lažno zasnovao pretplatnički odnos.

U prigovoru tražite da operator zbog krađe identiteta zastane sa svim radnjama naplate te poništi tako sklopljen ugovor bez štetnih posljedica za vas.

"Napominjemo kako, u slučaju krađe ili gubitka osobne iskaznice isto odmah prijavite policiji kako biste spriječili štetne posljedice korištenja vaših osobnih podataka od strane trećih osoba", kažu.

Pravo na zaštitu podataka je ustavna kategorija

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka, a zajamčeno je međunarodnim i nacionalnim propisima.

U Agenciji za zaštitu osobnih podataka napominju kako je zaštita osobnih podataka ustavna kategorija.

Svakom građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Od svibnja 2018. u EU na snazi je GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti podataka.

Uredba je osmišljena kako bi se išao u korak s brzim razvojem tehnologije.

Pri obradi vaših podataka organizacije/društva/državna tijela vas trebaju na jasan i sažet način informirati o uporabi Vaših podataka, što obuhvaća ove informacije:

za koju će se svrhu vaši podaci koristiti;

koji je pravni temelj za obradu vaših podataka;

koliko će dugo vaši podaci biti pohranjeni;

s kime će dijeliti vaše podatke;

vaša osnovna prava u pogledu zaštite podataka;

hoće li se vaši podaci prenositi izvan EU-a;

vaše pravo na podnošenje pritužbe;

kako povući privolu ako ste je dali;

kontakt podaci organizacije/društva odgovorne za obradu vaših podataka .

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje voditelji obrade (poslovni subjekti/društva/organizacije/državna tijela) prikupljaju o vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Kako biste ostvarili svoje pravo, obratite se voditelju obrade pisanim putem.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev voditelju obrade pisanim putem. Ukoliko voditelj obrade vodi netočne podatke o vama, to može negativno utjecati na vaš život, primjerice kad zatražite odobrenje kredita ili prilikom ugovaranja police životnog osiguranja, navode u Agenciji

Pravo na zaborav

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka od voditelja obrade (organizacije, društva) ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;

Povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

Uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;

Osobni podaci nezakonito su obrađeni;

Osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;

Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako: osporavate njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane vaših pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Ako društvo/organizacija obrađuje vaše podatke u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, na temelju legitimnog interesa ili u svrhe direktnog marketinga možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

U Agenciji za zaštitu podataka navode primjer: Želite promijeniti teleoperatera. Imate pravo zatražiti od teleoperatera čije usluge više ne želite koristiti svoje osobne podatke u digitalnom obliku i prenijeti ih drugom operateru.

Pravo da se žalite na automatizirane odluke

I tu Agencija navodi primjer: Zatražili ste kredit od banke putem interneta. Od vas se traži da unesete svoje podatke i računalni program banke 'odlučuje' hoće li vam kredit biti odobren te navodi predloženu kamatnu stopu. Imate pravo: izraziti svoje mišljenje, osporiti odluku i tražiti uključivanje osobe u proces radi pojašnjenja odluke koju je donio računalni algoritam.

Prijava lažnog profila na Facebooku

Agencija za zaštitu osobnih podataka naglašava kako na Facebooku nisu dopušteni profili osoba koje se lažno predstavljaju.

Ako je netko kreirao profil u kojem se predstavlja kao vi – kliknite na link: https://www.facebook.com/help/174210519303259.

1) Ako imate vlastiti profil:

• pronađite profil osobe koja se predstavlja kao vi i otvorite ga.

• Na naslovnoj fotografiji u desnom donjem kutu kliknite na ikonu facebook i odaberite Prijavi

• Slijedite navedene upute

2) Ako nemate vlastiti profil:

• potrebno je ispuniti formular koji se nalazi na linku "putem ovog obrasca"

• slijedite upute

Napomena:

Potrebno je priložiti skenirani osobni identifikacijski dokument sa slikom pomoću kojeg će se utvrditi vaš identitet. U suprotnom, vaš zahtjev neće biti obrađen.

Na kraju ispunjenog formulara potrebno je kliknuti 'Pošalji'.

Kako prijaviti lažan profil na Instagramu ?

Agencija detaljno objašnjava i to te napominju kako hrvatski jezik nije podržan za uslugu prijave lažnog profila na Instagramu, stoga navode upute na hrvatskom jeziku radi razumijevanja.

Ako je netko kreirao profil u kojem se predstavlja kao vi, slijedite upute u nastavku:

1) Kliknite na link https://help.instagram.com/

2) Odaberite: Privacy & Safery Center (Centar za privatnost i sigurnost)

3) Odaberite: Report Something (Prijavite sadržaj)

4) Odaberite: Impersonation Accounts (Lažni profili)

5) Odaberite : What can I do if someone is impersonating me on Instagram? (Što mogu učiniti ako se netko lažno predstavlja kao ja na Instagramu?)

6) Pojavit će vam se tekst koji nudi na odabir dva načina prijave lažnog profila:

• Ako imate Instagram račun, možete prijaviti lažni profil iz aplikacije.

• Ako nemate Instagram profil a želite prijaviti lažni profil otvoren na vaše ime, odaberite opciju 'ispunite ovaj obrazac' (fill out this form).

Potrebno je priložiti skenirani osobni identifikacijski dokument sa slikom pomoću kojeg će se utvrditi vaš identitet.

Na kraju ispunjenog formulara potrebno je kliknuti SEND (Pošalji)

Nakon što ste poslali prijavu, administrator Instagrama će vas kontaktirati na e-mail koji ste naveli i obavijestiti o poduzetim koracima.

Kako podnijeti zahtjev za uklanjanje videozapisa s YouTube-a ?

Ako želite prijaviti videozapis koji smatrate neprimjerenim i želite da ga Youtube ukloni – slijedite navedene upute:

1) Kreirajte korisničko ime ako ga već nemate

2) Logirajte se na YouTube

3) Pronađite sporni videozapis i ispod njega gdje piše 'Više' kliknite i odaberite malu ikonu 'Prijavi'

Prikazat će se opcije:

• Prijavite ovaj videozapis.

• U čemu je problem?

Od ponuđenih opcija odaberite jednu.

Nakon odabira opcije u predviđenoj rubrici imate obvezu objasniti zašto je sporni video neprimjeren.

4) Na kraju ispunjenog formulara kliknite na opciju 'Pošalji'.

Pravo na zaborav na Googleu

Za podnošenje zahtjeva za uklanjanje rezultata pretraživanja sa Googlea slijedite niže navedene upute:

1) Kliknite na: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

2) Kada se otvori stranica, odaberite zemlju prebivališta iz padajućeg menija: Hrvatska (Croatia)

3) Popunite sva polja s traženim podacima prema uputama na web stranici. Polja označena sa oznakom * dužni ste obavezno ispuniti.

4) Na kraju kliknite POŠALJI (SUBMIT)

U Agenciji napominju kako je potrebno priložiti skenirani osobni identifikacijski dokument sa slikom pomoću kojeg će se utvrditi identitet.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Da biste ostvarili svoja prava, trebate se obratiti društvu ili organizaciji koja obrađuje vaše osobne podatke, odnosno voditelju/izvršitelju obrade. Oni na vaš zahtjev moraju odgovoriti bez nepotrebna odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako društvo/organizacija ne želi udovoljiti vašem zahtjevu, mora navesti valjani razlog.

Primjerice ako želite pristup svojim osobnim podacima s kojima raspolaže banka čiji ste klijent, obratite se banci pisanim putem.

Ako voditelj obrade nije udovoljio zahtjevu, a smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, obratite se Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

