Pitajte svog doktora: Ovo pravo mnogi novi roditelji ne iskoriste, a mogli bi

U Hrvatskoj, očevi imaju pravo na očinski dopust koji iznosi 20 radnih dana za jedno dijete, a produžuje se na 30 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca ili istodobnog rođenja više djece. Ovo povećanje trajanja očinskog dopusta, koje je stupilo na snagu 1. ožujka, dočekano je s oduševljenjem. No, mnogi ne znaju da u nekim slučajevima očevi mogu dobiti i puno više od toga. Postoji pravilo koje bi obiteljima znatno moglo olakšati prve dane roditeljstva, ali ga se gotovo nitko ne sjeti iskoristiti, a mnogi za njega niti ne znaju.

Jedan od načina da otac iskoristi veći broj dana za ostanak s obitelji jest korištenje prava na njegu oboljelog člana obitelji. U kontekstu obitelji, primjer bi bio briga o supruzi koja je rodila carskim rezom.

Naime, osiguranici u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti naknadu plaće ako su određeni da njeguju oboljele članove obitelji (dijete, supružnik i životni partner). Kako se u slučaju carskog reza radi o operaciji, u nekim slučajevima majka može trebati tuđu pomoć, a to onda daje pravo ocu djeteta da bude uz nju.

Kako ostvariti to pravo?

Privremenu nesposobnost odnosno spriječenost za rad, uz naknadu plaće, doktor može odrediti za bolest ili ozljedu, ali i za njegu oboljelog člana uže obitelji (djeteta, supružnika ili životnog partnera).

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad radi njege osigurane osobe – djeteta iznad 18 godina života, supružnika ili životnog partnera osiguranik ima za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 kalendarskih dana u kontinuitetu.

"Njega članova obitelji može se odobriti samo u slučaju teškog zdravstvenog stanja člana obitelji uzrokovanog bolešću odnosno ozljedom, koje utvrđuje izabrani doktor osiguranika na osnovi medicinske dokumentacije izabranog doktora člana obitelji za kojeg se određuje njega", objašnjavaju iz HZZO-a.

Osiguranik za vrijeme njege članova obitelji ostvaruje naknadu plaće u iznosu 70 % od osnovice za naknadu plaće, a budući ista tereti sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje limitirana je najvišim mjesečnim iznosom naknade plaće te ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5 % proračunske osnovice (995,45 eura) niti manje od 80 % proračunske osnovice (353,15 eura).

"Slijedom navedenog, osiguranici u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti naknadu plaće ako su određeni da njeguju oboljele članove obitelji (dijete, supružnik i životni partner). Međutim, sama činjenica da je porod izvršen carskim rezom nije presudna za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad radi njege supružnika već teško zdravstveno stanje supružnika koje procjenjuje izabrani doktor korisnika njege u svakom pojedinom slučaju", zaključak je HZZO.

Važno je napomenuti i kako se pravo očeva na dopust zbog rođenja djeteta može iskoristiti do šest mjeseci djetetova života, što znači da ga otac ne mora koristiti odmah po rođenju djeteta. U slučaju da je majci potrebna pomoć zbog teškog poroda ili carskog reza, po odobrenju doktora obiteljske medicine, otac prvo može koristiti "bolovanje" za njegu člana obitelji, a očinski dopust iskoristiti nakon toga. Ukupno mu to može dati do 40 dana poštede rada.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr