Ne sviđa vam se vaše ime? Možete ga brzo promijeniti, ali u ovim slučajevima zahtjev vam neće proći

Ime koje vam je dano vam se ne sviđa ili smatrate da bi s drugim imenom i prezimenom bili uspješniji u životu? Brojna poznata lica s estrade ili javnog života to su već i učinili, a iako zvuči komplicirano, promjena imena u Hrvatskoj traje vrlo kratko i košta tek nekoliko eura. Ipak, potrebno je promijeniti i sve dokumente, od osobne do putovnice i vozačke.

Svaka osoba može promijeniti svoje osobno ime.

Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije ili Grada Zagreba za osobna stanja građana, ovisno o mjestu prebivališta.

Podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Osim toga, potrebno je ispuniti i obrazac Zahtjev za promjenu imena, prezimena ili oboje.

Nadležni ured dužan je u postupku promjene osobnog imena za podnositelja zahtjeva zatražiti dostavu uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije.

Promjena osobnog imena neće se odobriti:

ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral

ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime

osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po izvršnosti nadležnom matičnom uredu radi upisa u maticu rođenih te se obavještavaju i druga tijela koja vode evidencije o građanima, a za osuđene osobe kod kojih traje rehabilitacijski rok obavijest o promjeni osobnog imena dostavlja se i kaznenoj evidenciji..

Osoba koja je izvršila promjenu osobnog imena dužna je koristiti se novim osobnim imenom od dana upisa promjene u maticu rođenih.

Što s promjenom imena djeteta?

Djetetu kome je do 18 godina utvrđeno majčinstvo ili očinstvo, roditelji mogu sporazumno odrediti novo osobno ime. U tom slučaju, roditelji daju izjavu na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom.

Za određivanje novog osobnog imena djetetu starijem od 10 godina potreban je pristanak djeteta. Izjava roditelja o određivanju novog osobnog imena djetetu upisuje se u maticu rođenih.

Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja.

U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja, nadležni centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja koji traži promjenu osobnog imena, utvrditi je li zatražena promjena osobnog imena u interesu djeteta. Rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.

Suglasnost nije potrebna kad prebivalište drugog roditelja nije poznato ili kad je lišen roditeljske skrbi ili potpuno lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja.

Prema Zakonuo o osobnom imenu, novčanom kaznom od 3.000 do 4.500 kuna (otprilike 410 do 620 eura) kaznit će se za prekršaj osoba koja se ne koristi novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

