Putovali ste u EU-u i dogodila vam se situacija u kojoj ste izgubili vrijeme i novac? Eure možda možete vratiti, provjerite kako

Primjerice, putnica koja je trebala letjeti iz Düsseldorfa za New York preko Pariza zbog kašnjenja aviona propustila je let. Iako joj je potvrđen novi let, stigla je na odredište s nekoliko sati zakašnjenja.

Uredba o pravima putnika u zračnom prometu za takve slučajeve predviđa naknadu u iznosu od 600 eura, no problem nastaje ako se avioprijevoznik ne želi odazvati na upite i platiti novac.

Ilustracija - 1 (Foto: Getty Images)

To je samo jedan od primjera slučajeva u kojima svakodnevno pomaže Mreža Europskih potrošačkih centara. Tijekom prošle godine odgovorili su na oko 118.000 upita potrošača.

Besplatnim savjetima i pružanjem pomoći, pomogli su im u povratu više milijuna eura.

Uz otkazane i letove koji kasne, bave se i preskupim kućama za odmor, lažnim kartama za koncerte, otkazanim vlakovima i sličnim situacijama u kojima potrošači gube vrijeme i novac.

Specijalizirani savjetnici iz 30 država

Cilj specijaliziranih savjetnika Mreže iz 30 europskih država jest pronaći izvansudsko rješenje u korist onoga tko podnosi pritužbu - potrošača. Rad Mreže sufinanciraju Europska komisija i države članice.

Osim povrata od gotovo 10 milijuna eura potrošačima, u mnogim su slučajevima uspjeli potrošače poštedjeti od nepotrebnih plaćanja ili upadanja u zamku pretplate.

Ilustracija - 2 (Foto: Getty Images)

Mreža Europskih potrošačkih centara redovit je izvor informacija zastupnicima u Europskom parlamentu, drugim potrošačkim organizacijama i medijima.

Tijekom rješavanja raznih situacija uspoređuju zakonodavstvo diljem Europe. Do izražaja dolazi najbolja praksa.

Mrežu čine nacionalni Europski potrošački centri koji se nalaze u svakoj državi članici EU-a te u Norveškoj i na Islandu.

Zajedno informiraju potrošače o njihovim pravima i nude im besplatnu pomoć u rješavanju prekograničnih problema.

U Hrvatskoj je potrošačima na raspolaganju Europski potrošački centar Hrvatska.

