Pola milijuna Francuza ne samo da je odbilo piti taj lijek nego je i tužilo proizvođača, a potom je lijek poslan na naše tržište! Ta je informacija izazvala pravu paniku jer u Hrvatskoj 180.000 ljudi ima neki oblik poremećaja rada štitnjače. Provjerili smo imaju li pacijenti u Hrvatskoj razloga za strah i zabrinutost?

Sve je počelo gdje drugdje nego na Facebooku. Jedan status pokrenuo je raspravu. Grupe su gorjele, a komentari se nizali. U nekoliko dana, eto stotine iskustava o poznatom lijeku za štitnjaču koji je promijenio formulu. Dio njih izrazito je negativan.

"Ja, evo, otkako pijem, povisio mi se tlak, mučnina, glavobolje i pritisak u očima, užas!", "Svaki dan sve deblja, a o gušenju da i ne govorim! Sve mi se promijenilo od ovog novog. I imam mučninu", "Meni se odjednom TSH povisio, povisili mi i dozu, a od veće doze lupa srce", komentari su na Facebooku.

U komentarima više-manje slične nuspojave koje se pripisuju Euthyroxu nove formule. I to većinom od žena, koje češće obolijevaju. Dio iskustava je pozitivan, bez posebnih nuspojava. No loša osobna svjedočanstva i priče o problemima s istim lijekom u Francuskoj prije dvije godine izazvale su zabrinutost.

"Malo-pomalo vidjela sam po sebi promjene, ponovno padala na kilaži, pa vrtoglavica - blagi oblik vrtoglavice, sad je to već došlo do pritiska u vratnim žilama, znači visok tlak i tako. Na novi lijek prešla sam prije dva mjeseca. I tu su se postupno počeli vraćati isti oni simptomi kao na početku bolesti", svjedočanstvo je pacijentice koja je uzimala lijek.

"Imam glavobolje, proljev, anksioznost i depresivan sam. Mislim da mi je stari lijek puno više odgovarao od ovog", navodi pacijent.

Je li riječ o masovnoj pojavi ili uobičajenom broju nuspojava s kojima dolaze svi lijekovi? Što se točno dogodilo s istim lijekom u Francuskoj?

I na kraju, ima li razloga za strah? Evo što kažu ključni akteri priče.

Što se događa?

"Neslužbeno, prema nuspojavama koje mi zaprimamo one nalikuju simptomima hormonske neravnoteže", priznaje voditeljica Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju Željana Margan Koletić iz Halmeda.

"Svaki lijek ima svoje nuspojave i ja sam također vidjela objave na društvenim mrežama", poručuje Ana Soldo, predsjednica Hrvatske liječničke komore.

"Pratit ćemo ovu situaciju s obzirom da se lijek pojavio u RH tek od rujna prošle godine", napominje Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Svi oni koje smo kontaktirali, a tvrde da imaju nuspojave zbog nove formule lijeka, željeli su ostati anonimni. Boje se reakcije svoje sredine, iako svi govore vrlo slično. Od bolesti štitne žlijezde koja hormonima regulira sve stanice tijela, pate već godinama. Do sada su bili, kažu, stabilni, no već neko vrijeme uočavaju promjene.

"Vidim ja po sebi da sam ja onako tjeskobna. Pa imam raspoloženje: čas sam dobre volje, sad sam ljuta na sve sljedeći trenutak, pa bi se onda smijala. Tako je bilo ustvari kad sam oboljela.

Pojačano ispadanje kose ponovno. A to sam sve dovela u normalu jer sam dvije godine pila jednu terapiju, jednu dozu. Normalno, svaka tri mjeseca kontrolirala, vadila krv i sve te hormone što je trebalo kontrolirati i dvije godine na jednoj dozi. I sad odjedanputa kad je došao taj novi lijek, ponovno su se vratili ti isti simptomi".

Ovo govori žena koja je četiri i pol godine pila lijek stare formule. A sad, kaže, kao da je na početku. Iako su je u ljekarni upozorili.

"Samo su mi rekli da si pročitam ta uputstva i da su maknuli laktozu, da je sve drugo ostalo isto. Međutim, moj organizam na taj lijek ne reagira jednako kao na onaj stariji", kaže.

Reakciju je imao i jedan mladić. "Prilikom prve doze te tablete, tokom noći sam se probudio u 4 ujutro i imao sam užasne tegobe do nekih šest". Tegobe su se, tvrdi, nastavile. U ljekarni su mu na početku pojasnili da je došlo do promjene formule lijeka. No, u bolnici ne.

"Doktor me nije upozorio, nema uopće informacije, mislim da on ni ne zna da su promijenjene pomoćne tvari", ističe.

Odlazimo u Agenciju za lijekove i medicinske proizvode kroz čije ruke moraju proći svi lijekovi koji dolaze na naše tržište. Do sada su zaprimili tek 96 prijava na lijek. Od toga 70 u posljednjih desetak dana, što je manje nego komentara na društvenim mrežama.

"Najčešće su to simptomi umora, pacijenti su rekli da su se počeli debljati uznači usporen je metabolizam, što najvjerojatnije znači da imaju nedovoljno hormona, odnosno da im je potrebno povisiti dozu lijeka koje uzimaju. Neki od njih su pak prijavili da osjećaju lupanje srca, ubrzan rad srca što znači da je doza previsoka pa da je potrebno dodatno lijek prilagoditi", ističe Margan Koletić.

Što se i zašto u lijeku promijenilo? Glavna djelatna tvar nije. Ali zato jest pomoćna tvar, laktoza, koju je zamijenio manitol i limunska kiselina. A sve na zahtjev francuske agencije koja je od proizvođača zahtijevala da napravi, jednostavnije rečeno, formulu koja će biti stabilnija.

"Sama primjena lijeka lako stupa u interakciju s drugim lijekovima. Mora se uzeti natašte. Stres je jedan od faktora koji može utjecati na samu bolest i količinu lijeka. Pojedine prehrambene namirnice.

Možda je netko do pacijenata počeo primjenjivati neki drugi lijek a nije znao da ovaj može nastupiti u interakciju s drugim lijekom. Puno je tu faktora koji su doveli do nuspojava", kaže Margan Koletić.

Lijek nije zabranjen u Francuskoj

U javnosti se najviše prašine diglo zbog Francuske i sudske bitke pacijenata protiv proizvođača. Ali tu postoji mnogo poluistina i dezinformacija. Lijek, za početak, u Francuskoj NIJE zabranjen. Službeni podaci govore da je od 2 i pol milijuna Francuza pod lijekom, nuspojave prijavilo njih 30-tak tisuća.

"Jako važno da se takve dezinformacije o lijekovima kao što su bile u ovom trenutku, trebale bi se spriječiti jer stvaraju paniku u situaciji kad nema prostora za to niti ima razloga", napominje Soldo.

Ipak, više od pola milijuna Francuza prešlo je na alternativni lijek. Neki vjerojatno iz straha, drugi jer je država otvorila prostor za druge lijekove.

Kontaktirali smo i samog proizvođača. Nisu bili u prilici stati pred kameru, ali su poslali opširan odgovor u kojem ističu da je lijek dobio odobrenja od niza međunarodnih institucija.

"U nekim zemljama primijećeno je povećanje prijavljenih nuspojava nakon prelaska na novu formulaciju, no nijedan od sigurnosnih signala ne upućuje na bilo kakvo novo sigurnosno pitanje vezano uz primjenu nove formulacije lijeka", stoji u odgovoru proizvođača lijeka.

Lijek je, kaže nam pravobraniteljica, relativno kratko u primjeni. Neki još troše stare zalihe. I smatra da treba pričekati nekoliko mjeseci kako bi se vidjela prava slika.

"Mi ćemo se obratiti Ministarstvu zdravstva da vidimo na koji način možemo preispitati korištenje tog lijeka odnosno hoće li postojati mogućnost preko HZZO-a korištenje nekih drugih alternativnih lijekova vezanih za isti spektar koji ima euthyrox ili neki drugi njemački lijek koji se koristi u RH", ističe Ljubičić.

U Hrvatskoj za sada postoje dva dostupna lijeka. Dok službena statistika kaže da u zemlji oko 180 tisuća ljudi ima neki oblik poremećaja rada štitnjače.

Građani su 2018. godine potrošili nešto više od milijun i 118 tisuća kutija lijekova za štitnjaču. Dakle, prosječno se dnevno prodalo 19 kutija. Farmaceutska industrija u Hrvatskoj samo na lijekovima ovog tipa godišnje uprihodi oko 14 i pol milijuna kuna!

"Pa simptomi su na početku bili vrtoglavica, tresle su mi se ruke, visok tlak. Kako sam dobila terapiju, tako se doza povećavala i nakon toga se ustabilila, dvije godine sam na jednoj dozi", svjedoči pacijentica.

Svi stručnjaci s kojima smo razgovarali, kažu, lijekovi ovog tipa malog su terapijskog indeksa. Dakle, male razlike u dozi mogu imati značajan učinak. I zato je, poput lijeka stare formule za neke potrebno opet naći pravu dozu. Što naglašava i proizvođač.

"Zbog toga je nekim bolesnicima potrebno dulje razdoblje za ponovno uspostavljanje ravnoteže hormona štitnjače naspram drugih jer je tijelo osjetljivo čak i na vrlo male hormonalne razlike", poručuje proizvođač lijeka.

Hormoni nisu igra

"Mi smo dobili od proizvođača posebne kartice gdje su pisale dodatne info za pacijente i ljekarnici su dobili dokumentacija koja je namjenjena za zdravstvene radnike na koji način zapravo objasniti pacijentima što se zapravo dogodilo s njihovim lijekom", kaže Soldo.

A u tim uputstvima jasno stoji kako kod zamjene tableta može doći do neravnoteže hormona i da se klinički i laboratorijski mora pratiti svaki pacijent. Jesu li svi ljekarnici i liječnici to dovoljno naglasili? Po izjavama ljudi s kojima smo kontaktirali, neki baš i nisu.

"Da li tu možda treba ponovna prilagodba, ali mislim da su nam onda ipak trebali reći: možda ćete imati kakvih nuspojava, pa dok se organizam ne prilagodi. Po mom, mislim da je do toga", kaže pacijentica koja je željela ostati anonimna.

Nitko ne spori da je i stara formula lijeka imala nuspojave. Prijelaz na novu za neke može značiti ponovnu borbu do ravnoteže.

"Definitivno, mjesta za paniku nema", ističe Margan Koletić.

Hormoni nisu igra. I mala promjena može uzrokovati velike smetnje. Apeliraju zato iz svih institucija, prijavite eventualne nuspojave. Pođite liječniku. I dobro pripazite uzimate li dobre informacije.

