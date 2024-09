Stiže novi Vladin paket mjera za zadržavanje cijena energije: Primit će ga 88 i pol tisuća najugroženijih

Ovoga tjedna stupa na snagu još jedan Vladin paket mjera pomoći, vrijedan gotovo 250 milijuna eura. Sedmi je to paket za zadržavanje cijena energije.

Ipak, s prvim zahlađenjem, građanima će stizati veći računi za struju i plan. Računi će na kraju biti i do 10% veći.

"Platim što moram, koliko god košta. Moram imati struju i plin, to se mora platiti", rekao je Miroslav iz Zagreba.

"Režije za plin su grozne. Ja sam uzela klimu i lagani dodatak radijatora i grijem se na klimu. Živim u stanu od 40-ak kvadrata i, samo malo da presaltam na euro, to bi bilo negdje oko sto eura", rekla je Petra iz Zagreba.

"Kad su cijene energije niske, mi se razbacujemo. Apelirao bih na štednju energije. Energija će biti sve skuplja iako možemo reći da su cijene pale na razinu prije inflacije", rekao je Damir Novotny.

Oni najugroženiji građani, dobit će vaučere od 70 eura.

"Ima masu ljudi koji žive na rubu granice siromaštva. Ja ne znam kako će oni stvarno preživjeti. Treba za njih osigurati potporu ili ih osloboditi dijela režija prema dohotku", rekla je Zora iz Zagreba.

Takvu pomoć će dobiti 88 i pol tisuća najugroženijih.

"Ono što vidimo u vladinim mjerama je ciljanje nekih skupina u društvu, to su energetski vaučeri koje je vlada najavila i to je dobar smjer. No to su socijalne mjere, a ne ekonomske", rekao je Novotny.

Umirovljenicima koji imaju primanja do 840 eura isplatit će se jednokratna potpora. 160 eura na najmanje mirovine do 350 eura,

120 za mirovine do 500 eura, 80 eura za one do 650 i 60 eura za one koji imaju mirovinu veću od toga.

"Što ako imaju 200, 300 eura, što im to znači. Svi umirovljenici će reći najteže je doba ovo sad. Ako žele platit račune, svi plaćaju račune na početku mjeseca i onda svaki drugi ili treći si kupe lijek", rekla je Dubravka iz Zagreba.

Umirovljenicima je svaka pomoć dobrodošla. Ipak, ekonomski stručnjak smatra da se moglo i ovako.

"Tih 250 milijuna eura Vlada je trebala usmjeriti prema poduzetništvu. Umirovljenicima treba pomoći s jedne strane da ostvare veće dohotke, ali i s općim rastom mirovina", rekao je Novotny.

Veće mirovine tražit će se i prosvjedom koji će održati 1. listopada, baš s početkom jesenskog paketa.

Pročitajte i ovo na terenu 50 vatrogasaca Veliki požar progutao jednu od najvećih pilana u Hrvatskoj: Hala u potpunosti izgorjela, vatrogasci spasili tvornicu peleta

Pročitajte i ovo zbraja se šteta Nakon poplave okolicu Zadra pogodila orkanska bura: Zatvorene ceste i most, zrakoplovi nisu mogli sletjeti