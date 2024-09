740 tisuća umirovljenika primit će jednokratnu novčanu naknadu iz sedmog paketa vladinih mjera. Iznosi su od 60 do 160 eura. Najviše će dobiti oni s najnižim mirovinama, takvih je više od 300 tisuća i to s mirovinom od 390 eura, poručuju iz Stranke umirovljenika.

Isplate će krenuti u listopadu. Jesu li ti iznosi dovoljni za podmirenje svih troškova, dok cijene rastu? Evo što kažu umirovljenici uoči prosvjeda 1. listopada.

Veselko Gabričević iz Hrvatske stranke umirovljenika kaže kako će novac umirovljenicima dobro doći.

"Zasigurno da im trajno to neće nešto, trajno riješiti njihov problem no međutim to će ja bih rekao, na prvu ruku dobro im doći tih 160 eura. Jer to su ljudi koji svaki cent, ne svaki euro okreću nekoliko puta. Oni vam jako dobro znaju gdje je što na akciji, što je jeftinije, što je skuplje itd. Zasigurno će im na prvi mah pomoći", poručuje Gabričević.

