BMW X1 impresionira inovativnim tehnologijama koje vas savršeno podržavaju u svim vašim planovima.

U svim Tomić & Co. poslovnicama u tijeku je promotivna akcija jednog od najpopularnijih modela BMW X1, s bogatim paketom opreme, s brzom isporukom i to po cijeni već od 299.000 kn. Ovo je idealna prilika za kupce kako bi potpuno uživali u ljetnoj sezoni, s obzirom na brzu isporuku i atraktivne cijene. Kako bi doživljaj bio potpun Tomić & Co. kupcima je osigurao dodatne pogodnosti.



Svaki kupac dobit će gratis BMW servisni paket u trajanju od pet godina, ili za prijeđenih 100.000 kilometara, i besplatno BMW osiguranje guma za razdoblje od 36 mjeseci. Tu je i raznovrsna bogata oprema (automatik, sportska sjedala, navigacija, LED svjetla, Park Distance Control, ConnectedDrive i još mnogo opcija) uz atraktivne uvjete financiranja.



Prilika koja se ne propušta: Gratis servisni paket u razdoblju od čak 5 godina i besplatno BMW osiguranje guma u trajanju od 36 mjeseci



Tijekom 5 godina ili za prijeđenih 100.000 kilometara, ovisno što prije nastupi, ne morate brinuti o dodatnim troškovima za unaprijed definirane usluge, održavanje ili trošenje komponenti. Zahvaljujući BSI opciji, sve usluge koje se nalaze u odgovarajućem paketu na raspolaganju su i u svim BMW-ovim prodajnim zastupništvima kao i kod ovlaštenih BMW servisnih partnera diljem svijeta. Također, svi originalni BMW kompleti kotača s oznakom zvjezdice koje kupite od BMW servisnog partnera podliježu besplatnom BMW osiguranju guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i nudi optimalnu zaštitu uz do 100% nadoknade troškova.



Uvijek spreman za akciju: X1 pruža nevjerojatan doživljaj



BMW X1 nudi cijeli niz vrhunskih performansi kao što su BMW TwinPower Turbo motori s 3 i 4 cilindra, Steptronic mjenjač, BMW xDrive inteligentni sustav pogona na sve kotače, kao i prilagodljivi ovjes i kočnica M Sport.

Opremljen inovacijama kao što su Apple CarPlay®, telefonija s bežičnim punjenjem, BMW Head-Up zaslon i upravljački zaslon u formatu 10,25" uz inteligentne sigurnosne sustave, uključujući Driving Assistant Plus i Parking Assistant, BMW X1 osigurava da uvijek dohvatite vaša odredišta udobno i sigurno.

Odlični uvjeti financiranja



Kako bi kupovina vašeg BMW X1, bila jedinstven doživljaj, našim kupcima omogućili smo razne opcije financiranja. Svaka od naših ponuda je individualno prilagođena vašim potrebama i željama. U našim poslovnicama saznajte više o atraktivnim financijskim rješenjima ili odgovarajućoj ponudi leasinga za vaš BMW X1.

Idealna prilika kupnje pred ljeto: S BMW X1 uživajte na planinarenju i na svim terenima



BMW X1 impresionira inovativnim tehnologijama koje vas savršeno podržavaju u svim vašim planovima. BMW X1 jednostavno odiše čistim samopouzdanjem u svakoj situaciji, od vrhunske BMW bubrežne rešetke i prilagodljivih LED prednjih svjetala, kao i LED svjetla za maglu, preko 19-inčnih kotača u stilu Y-kraka i retrovizora s LED-projekcijom "X1", do stražnjih LED svjetala i impresivnih obloga ispušnih cijevi. Svjetlosni snop prilagođen je toku ceste i cesta je uvijek optimalno osvjetljena. Pri ulasku u automobil očekuje vas ambijentalno svjetlo koje diskretno prolazi kroz cijeli interijer. Ploča s instrumentima dodatno je ukrašena ukrasnim kontrastnim šavovima koji se također nalaze u Dakota kožnim presvlakama Oyster i u podnim prostirkama. Prilagodljivo stražnje sjedalo pruža fleksibilnost kroz dodatni prostor u stražnjem prostoru za sjedenje ili veći kapacitet odlaganja u prtljažniku. Zahvaljujući visokoj svestranosti i fleksibilnosti, u kombinaciji s inovativnim tehnologijama, svakom vozaču osigurat će maksimalnu udobnost i užitak pri svakom metru vožnje.

PR Foto: PR



Ovo je akcija koju ne biste trebali propustiti i zato posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te odvezite svoj novi BMW model.



