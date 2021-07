Ovih dana u USKOK-u je prometno i to baš zbog slučajeva povezanih s preminulim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Petra Buljan danas je bila ispred njegova najvećeg projekta - žičare Sljeme.

Biljke i stabla koji su posađena su se osušila, zelene površine su neodržavane, trava je izgorjela pod suncem. Ali evo još jednog iznenađenja - iako žičara još nije otvorena, iako ne prevozi ni turiste ni Zagrepčane na putu do Sljemena, zaposlen je jedan dio ljudi na njezinom održavanju. Ti ljudi održavaju sustav žičare, kabine koje i dalje voze samo probne vožnje. Njih plaćamo 260.000 kuna mjesečno!

Kako stvari stoje putnici neće uskoro sjesti u kabine. Iz Državnog inspektorata kažu da Grad od njih nije zatražio novi tehnički pregled. Podsjetimo, žičara nije dobila uporabnu dozvolu zbog buke koju proizvodi. No kako smo saznali, rješenje problema mogla bi biti dodatna zvučna izolacija koju bi postavili u unutrašnjost donje postaje. Iz grada pak poručuju - nikakve javne nabave zasada nisu u tijeku.

Kritike od samog početka

Žičaru godinama iz oporbe kritizira Renato Petek, a danas je on dio vladajuće većine. Uvjeren je da će biti uhićena i zbog žičare.

''Ja se nadam da hoće, uvjeren sam da hoće jer saga o ovoj žičari nije niti blizu kraju. Mi imamo poziciju gdje je bivša vlast krenula s projektom, HDZ koji ju je zdušno podržavao da se realizira i investitore koji su izgradili projekt koji još uvijek ne vozi, nema sve potrebne dozvole za rad'', rekao je.

Također, navodi da je prema dostupnim informacijama samo buka problem,a ostale dozvole su dobivene.

''Ono što je pred gradonačelnikom Tomaševićem, kao izazov, je raščistiti cijelu situaciju. S jedne strane financijski segment koji je sada poprilično jasan, a to je otprilike 750 milijuna kuna od 1000 kuna po glavi stanovnika i to je nešto što sada što ne možemo mijenjati, no možda oko toga će biti nekih procesa. Što se tiče sigurnosti, nakon što su bili gotovi svi radovi dodatno je ojačavana konstrukcija objekta donje postaje i to na nekoliko razina'', objasnio je Petek ono što vidi sigurnosnim problemom.

Ipak, nada se da će taj sigurnosni aspekt biti riješen te da će žičara ipak proraditi jer je riječ o velikoj investiciji.

Oko 700 milijuna kuna

Kako smo doznali, USKOK i dalje provodi izvide vezane za zagrebačku žičaru. Oni su dodatno pojačani nakon što je jednoj od stanovnica Gračana koja je upozorila na buku preko noći izgorio automobil.

Jedan od interesa izvida mogao bi biti i financijski aspekt ovog projekta. Podsjetimo, isprva je trebao stajati 300 milijuna kuna. Zajedno s kamatama za kredite on će na kraju koštati oko 700 milijuna kuna, a pitanje je hoće li biti dodatnih troškova i do kud će se oni penjati i kada će uopće žičara početi zarađivati!

U Gradu za sve okrivljuju loš početni projekt koji je bio manjkav, zbog čega je do dodatnih troškova i došlo. Kako su Petri Buljan danas potvrdili, Grad je podnio tužbu protiv projektanta. Tek se treba vidjeti kako će ta tužba završiti. Ali to je tek jedna od priča koje čekaju rasplet vezano uz žičaru.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



