Ostali su bez svega, bili su izloženi prijetnjama, pa i fizičkim napadima. Izgubili su svoje domove i kad su mislili da sve ide prema kraju, glavni osumnjičeni - umire. Oštećenici Mire Čalušića koji je nepravomoćno osuđen za lihvarenje desetaka ljudi, i dalje čekaju pravdu. No dogodio se svojevrsni presedan.

''Po pravdi Boga i zakona trebaju nam se vratiti sve te nekretnine, stanovi, kuće koje nam je Ćalušić oduzeo'', rekla je Vlatka Šimulija.



''Deset godina nismo u kuću ušli. Kako se osjećam? Prevareno i žalosno'', komentira Smiljana Ježina.

Procurila snimka na kojoj Ivica Puljak pjeva ustaške pjesme, on se oglasio: ''U životu sam napravio neke dobre stvari i neke kojih se sramim''

Počinju pripreme za turističku sezonu: Jedna država provodi brzu kampanju cijepljenja, drugu će turisti moći posjetit već od kraja svibnja

Bit će to prva sudska rasprava otkako je države na kojoj neće sudjelovati osoba koje se rasprava tiče jer je - preminula.

''Postupak se vodi na isti način kao što se vodi i protiv žive osobe'', objašnjava bivši sudac i odvjetnik Branko Šerić.

Da bismo razumjeli taj proces, moramo otići u davnu 2012. godinu. Provjereno je tada okupilo oštećenike Mire Ćalušića, koji je imao mjenjačnice i posuđivao ljudima novac uz kamatu. Neki su od njega pozajmljivali novac direktno, a neki su dolazili preko posrednika. I ostali bez vrijedne imovine.

''Ostao sam bez kuće na moru u vrijednosti više od 300 tisuća eura'', ''Ostao sam bez 28 tisuća eura keša i 80 tisuća eura stana'', ''Ostala sam bez stana od 100 tisuća eura'', prepričale su žrtve u studenom 2012. godine.

Ljudi koji su od njega posuđivali novac bili su zbog raznih razloga već u financijskim problemima, a onda su upali u dodatne jer su vraćali dug s ogromnim kamatama. Potpisivali su fiducijalne ugovore, što znači da se, ako se taj golemi dug ne vrati, ide u oduzimanje nekretnine. Po zakonu to ne ide automatski.

''Javni bilježnik ponovno poziva dužnika i kaže: 'Posudio si 20 tisuća eura, protekao ti je rok, nisi vratio, sad ti donosimo odluku da si dužan to vratiti u određenom roku.' I ti na tu odluku možeš izjaviti žalbu, ali možeš i djelovati, možeš svoju nekretninu prodati, vratiti 20 tisuća eura'', govori odvjetnica Frane Ćalušića, Višnja Drenški-Lasan.

No nije to u brojnim slučajevima baš išlo kako zakon predviđa. Upravo suprotno.

''Na svu nekretninu tog gospodina je sjeo, da on nije ništa mogao prodati, i od šoka od svih tih situacija. Čak mu je i prijetio. I na kraju je taj gospodin tragično završio'', rekla je žrtva 2012. godine.

Strava u Španjolskoj: Mladić zadavio majku pa njezino tijelo raskomadao i pojeo, hranio i psa

Udice ugrožavaju živote glavatih želvi: Martin će dobiti novu šansu za život

Miro Ćalušić se tada pred ekipom Provjerenog branio: ''Nikad nisam uzeo kamatu u životu. Nisam im posudio novac radi kamate, nego su imali ti ljudi ideje koje im nisu uspjele, a meni su dali u garanciju svoje nekretnine. Htio sam pomoći ljudima, što bi se meni vratilo u mom poslu koji radim, to mi je osnovni posao - mjenjačnica.''

No nisu svi bez nekretnine ostajali zbog duga. Stupili smo u kontakt s gospođom iz Kutine koja sada živi u Njemačkoj. Ona mu je, prisjeća se, dala punomoć kako bi joj realizirao hipotekarni kredit u Austriji. Tražio je, kaže, i ključeve od njezina stana na Čiovu kako bi s procjeniteljem mogao u njega ući.

''Nakon tjedan dana kako se nije javljao i ja sam ga nazvala i pitala što je, je li što riješio, da nam da ključeve jer suprug bi trebao u stan, dokumenti su nam ostali dolje. On je meni na to rekao da stana više nema, da zaboravim stan'', objasnila je Vlatka Šimulija.



Kredit nije realizirao, kaže, ali je iskoristio punomoć koju mu je dala i prodao njezin vrijedan stan koji se nalazi tik uz more. Iako mu je u međuvremenu otkazala punomoć.

''Na Pagu je kod javnog bilježnika prodao moj stan tom svom ortaku koji radi za njega neke sitne poslove'', govori.

Kada su shvatili u što su upali, okupili su se, podijelili svoja ružna iskustva među sobom i s DORH-om. To je rezultiralo podizanjem optužnice. Za vrijeme suđenja bilo je svega, pa i utjecaja na svjedoke. Smiljana Ježina, koja je progovorila među prvima, ostala je bez svoje nekretnine.

''Još nije završio taj sud u Šibeniku. Slijedi ispitivanje mog supruga i mene. Vidjeti što će donijeti optužno vijeće i da nam se vrati nekretnina'', izjavila je Smiljana Ježina.

Otkriva nam da ju je Miro Ćalušić pokušao i ubiti. U jednu kuću na Trešnjevci, kaže, pozvao ju je on i njegov osuđeni pomoćnik 2012. godine. Sve je prijavljeno policiji.

Vučić odgovorio na pitanje hoće li biti rata zbog non papera: ''Čak i ako netko hoće ratovati, neće ratovati s nama''

U Hrvatskoj zaraženo još 2885 osoba, preminulo 46 oboljelih: Jedna županija zatražila obvezne maske na otvorenom

''Ja sam ušla u tu kuću jedne obitelji, izletio je Anđelić s urlicima. Moja kći je sjedila kraj mene, ona je minijaturna cura i on je izletio van i zgrabio me za vrat, počeo daviti. Kasnije kad je vidio što je napravio, valjda se prestrašio, vikao je: 'Tebe nisam smio, tebe nisam smio''', prepričava Ježina.

Brojnim se oštećenicima prijetilo i zastrašivalo ih se. Snimali su to u prosincu 2020. godine, a mi smo to ekskluzivno objavili.

''Ti se igraš sa mnom koji nisam kamatar, nego samo znam ljude u svim strukturama koji mi javljaju što se događa. Samo to imam, nikakvo zlo ti ne želim. Ja sam već dobio informaciju prije nego što ti je poziv kući došao, a poziv će ti biti sad uručen, znaš. Iz same Heinzelove, organizirani. Ja imam sve odvjetnike u gradu Zagrebu i sve suce znam'', govorio je tada Miro Ćalušuć.

Optuženi je preminuo

Zbog zelenaških, lihvarskih ugovora i kamatarenja Miro Ćalušić osuđen je na šest i pol godina zatvora. Do pravomoćne presude nije došlo jer je otišao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je nakon automobilske nesreće proglašen mrtvim, a imovinu je naslijedio njegov otac. Žrtve, kako se sami nazivaju, uvjerene su da je smrt Mire Ćalušića inscenirana upravo zbog nasljeđivanja imovine.

''Mi smo tražili ekshumaciju, DORH nas je odbio'', kazala je Ježina.

Kontaktirali smo Franu Ćalušića, oca Mire Ćalušića. Odbio je dati izjavu. Frano Ćalušić nakon sinove smrti nastavio je provoditi ovrhe na nekretninama, a Državno odvjetništvo još 2019. te je iste nekretnine pokušavalo oduzeti. Sastavljen je zahtjev za povrat nezakonito stečene imovine. U njemu su detaljno opisane nezakonite radnje.

''Miro Ćalušić bavio se djelatnošću da je iskorištavajući nuždu i lakomislenost drugih osoba s njima ugovorio za sebe imovinsku korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što je on dao. Predlažem da sud oduzme imovinsku korist od Frane Ćalušića, i to od imovine koju je imenovani kao jedini nasljednik stekao'', priopćili su iz DORH-a.

Stručnjak otkrio dva razloga zbog kojih je sve više mladih na meti korone, komentirao i novi, indijski soj: ''To su mutacije koje prije nisu uočene''

Otišao u BiH: USKOK objasnio zašto Zoranu Mamiću nisu izrečene mjere opreza

Ovaj je zahtjev za oduzimanjem imovinske koristi od gotovo 30 milijuna kuna nedavno prihvaćen na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

''Sada je pred državnim odvjetništvom takva zakonska obveza da zaštiti pojedince, aktere tih ugovora koji se smatraju oštećenicima da zapravo oduzme tu imovinsku korist'', objasnio je odvjetnik Milko Križanović. Kako bi trebala izgledati ta rasprava, pitali smo bivšeg suca Branka Šerića.

''U tom se postupku utvrđuje da je ta osoba počinila protupravne radnje i da je s tim istim radnjama stekla protupravno stečenu imovinsku korist. Ovdje imamo jednu specifičnu situaciju u vezi s tim hoće li se svi dokazi ponovno izvoditi.''

Miro Ćalušić, koji je proglašen mrtvim, imat će svojeg pravnog zastupnika, a njegov otac moći će ispitivati svjedoke ako sud tako odluči. Dok je obitelji Ćalušić zasigurno u interesu da se ponovno ispituju svjedoci i dokazuju nezakonite radnje, oštećenici, ionako iscrpljeni od svega, samo žele da sve što prije završi.

''Znate kako se osjećam? Kao da gledam neku tursku sapunicu i taman kad mislimo da je kraj, ponovno počne. I tako mi već u tri serije. Hoće li taj sudac koji dobije sve papire održati jednu, dvije rasprave ili će se ponovno ići u dokazivanje pa će trajati opet šest godina, sedam? Već je jedna oštećenica umrla, mi ćemo svi umrijeti'', komentira Vlatka Šimulija.

Odvjetnik Milko Križanović, koji zastupa više oštećenika, smatra da se sve treba obaviti po kratkom postupku. Zbog činjenice da je supočinitelj Mira Ćalušića proglašen pravomoćno krivim i bivši sudac Šerić drži da nema potreba da se sve ponovno dokazuje.

Ljudi koje smo snimali su bili ekonomki slomljeni i ugroženi. Nerijetko nisu imali drugoga izlaza. Vidjeli su ga u Miri Ćalušiću. Pružao im je ruku spasa, a onda ih pustio da padnu u provaliju.

Tomašević uoči lokalnih izbora: ''Uvjeren sam da ulazim u drugi krug i pobjeđujem''

Vozači, oprez! Zbog prosvjeda autoprijevoznika i relija gužve na cestama u Zagrebu. Policija poziva na strpljenje, otkrili do kada bi moglo biti problema u prometu

Ovo je presedan u sudskoj praksi. Čovjek koji je proglašen mrtvim imat će svojeg zastupnika na raspravi. Na jednom je već suđenju, dok je bio živ, nepravomoćno osuđen za lihvarenje. Utvrđeno je da je protuzakonitim radnjama stekao korist od oko 30 milijuna kuna. Sada bi se to moglo oduzeti i vratiti onima koji možda i jesu bili naivni i lakomi, ali nisu zaslužili ostati bez svojih vrijednih domova.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr