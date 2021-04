WRC Rally Croatia je vrhunski sportski događaj - natjecanje najboljih svjetskih vozača koje se od četvrtka do nedjelje prvi put održava u Hrvatskoj - na lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te grada Zagreba. Zbog toga će promet na pojedinim cestama povremeno biti u prekidu.

Prvi put u Hrvatskoj održat će se jedna od utrka World Rally Championshipa u kojoj se natječu najbolji svjetski vozači u reliju.



WRC Croatia Rally, koji se održava od 22. do 25. travnja 2021. godine, treća je etapa u ovogodišnjem WRC kalendaru, a vozit će se po lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te grada Zagreba.



Iz policije obavještavaju građane da će policajci u vrijeme održavanja brzinskih ispita za ostale sudionike povremeno zatvarati prometnice.

Mapu s vremenima i lokacijama zatvaranja prometnica pronađite ovdje.

Zatvaranje prometnice u Zagrebu

U četvrtak, 22. travnja 2021. godine od 12 do 24 sata za potrebe ceremonijalnog starta planirano je zatvaranje prometa zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu (prostor ispred zgrade NSK-a).



Obilazni pravci su: Ulica grada Vukovara - Savska - Savski most - Rotor - Avenija Dubrovnik - Most - Most Mladosti - Držićeva - Ulica Grada Vukovara te Ulica grada Vukovara - Držićeva - Most slobode pa dalje prema Novom Zagrebu ili odvojak sa Savske na Slavonsku aveniju - Aveniju Većeslava Holjevca - Most Slobode i dalje u Novi Zagreb.

Svi građani i sudionici prometa koji se zateknu u blizini navedenih dionica utrke dužni su se pridržavati uputa i naredbi policajaca, kao i uputa redarske službe.

Reli se vozi bez okupljanja gledatelja

Zbog aktualne epidemiološke situacije tijekom ove etape relija, kao ni u ranijim etapama u Finskoj i Monte Carlu, nije moguće organizirano okupljanje gledatelja.

Organizatori pozivaju da se svjetsko natjecanje WRC Croatia Rally 2021 prati preko malih ekrana, a prijenos uživo svih etapa moguće je gledati ovdje.

"Tijekom natjecanja obvezno je pridržavanje svih protuepidemijskih mjera sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH te posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uključujući obvezno održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 m na otvorenom prostoru, nošenje medicinske maske i zabranu grupiranja više od 25 osoba na jednom mjestu", priopćeno je iz policije.

Sve informacije i novosti možete pratiti na službenoj web-stranici organizatora rally-croatia.com, kao i na službenim kanalima na društvenim mrežama Facebooku - Croatia Rally i Instagramu - Croatia Rally.