Jučer je bilo 3117 novih slučajeva zaraze. Umrlo je 49 osoba.

* od početka epidemije u Hrvatskoj 313.423 zaraženih

* preminule 6692 osobe

U nastavku pratite razvoj događaja iz minute u minutu:

8:28 Na području Virovitičko-podravske županije zaražene su još 23 osobe. Testirana je 121 osoba. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 25 COVID-19 pacijenata. Istodobno, u KBC-u Osijek su dvije osobe s tog područja, obje u Respiracijskom centru.

8:17 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 58 novih slučaja zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno su na liječenju 32 pacijenta zaražena koronavirusom od kojih je njih 4 na respiratoru, a na opservaciji je 5 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 979 osoba.

8:10 U Sisačko-moslavačkoj županiji je 121 novooboljeli. Radi se o četrdesettri osobe s područja grada Kutine, devetnaest osoba s područja grada Siska, petnaest osoba s područja grada Novske, trinaest osoba s područja grada Petrinje, jedanaest osoba s područja grada Popovače, šest osoba s područja općine Velika Ludina, četiri osobe s područja općine Sunja, tri osobe s područja grada Gline, tri osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja općine Lekenik ti dvije osobe s područja grada Hrvatska Kostajnica.

7:51 U Požeško-slavonskoj županiji je 94 novozaraženih. Trenutno je aktivno 446 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 428 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 778 osoba, a ukupno je testirano 38945 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 300 uzoraka.

Oni su specijalistička postrojba civilne zaštite. Paze na red u Karlovačkoj županiji, a nekima i danas moraju objašnjavati kako se nosi maska

Ravnatelj splitskog Doma zdravlja uputio molbu sugrađanima: "Ostaje samo apeliranje na savjest svakog pojedinca"

7:45 Njih 13 već nekoliko tjedana patrolira ulicama i trgovima Karlovačke županije i pazi da se građani drže mjera. Ali nisu oni obični COVID redari. Oni su specijalistička jedinica. >Opširnije

7:39 Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako cjepivo više nije problem jer ćemo do kraja lipnja na tjednoj razini dobivati velike količine, a dnevno će se cijepiti do 20.000 ljudi, pa bismo do ljetne sezone mogli doći do oko 1.6 milijuna cijepljenih.

