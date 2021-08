Umirovljeni general Ante Gotovina izjasnio se o budućem imenu Pelješkoga mosta govoreći na proslavi Dana hrvatskih branitelja Općine Pakoštane.

General Ante Gotovina sudjelovao je u subotu u misnom slavlju za Domovinu i hrvatske branitelje u župnoj crkvi Uzašašća Gospodinova u Pakoštanima te u blagoslovu velike hrvatske zastave koja je svečano postavljena na novouređeni domovinski spomen – jarbol na Trgu kralja Tomislava u Pakoštanima.



Svađaju se tko je prvi došao na ideju gradnje Pelješkog mosta: "Služe se izmišljotinama..."

Nakon svečanosti su ga pitali što bi poručio hrvatskom narodu u danima ponosa i slave uz obilježavanje Oluje, a Gotovina je, kako piše IKA, poručio: ''Kao što vidite, tradicija je nešto što moramo čuvati. Sigurnost i sloboda su potreba svakog dana, za one koji se brinu o tome. To su naš sustav nacionalne sigurnosti i naše hrvatske oružane snage. A ovo ostalo – trebamo raditi i raditi.''



''Puno strateških projekata, puno strateških ciljeva postigli smo od kraja Domovinskog rata. Ostvarili smo puno strateških projekata. Jedan od njih sada je i spajanje krajnjeg juga Hrvatske s ostalom Hrvatskom preko Pelješca, taj famozni most. I kako na jednoj zastavi grada Dubrovnika piše – Libertas, lijepo bi bilo da taj most zovu Libertas. Jer on i jest sloboda!'' rekao je Gotovina.