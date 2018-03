Već u četvrtak dnevno sivilo zamijenit će više sunčanih perioda, no ostat će i dalje hladno, pogotovo ujutro. Ipak, dobra vijest za sve koji imaju planove za vikend pred nama.

Svjedoci smo ne baš proljetnog početka novog godišnjeg doba. Upravo suprotno, sezonu smo otvorili s hladnim vremenom i snježnim pahuljama. Osim 10-ak centimetara novog snijega u Gorskoj Hrvatskoj, što i nije tako neobično, u srijedu ga je bilo i u Dalamciji pa i na obali Jadrana, a to pak nije tako često niti zimi, a kamoli u proljeće. Nešto oborina može biti i u četvrtak, ne posvuda, ali će zato posvuda biti hladno, u kopnenom dijelu ujutro i iznimno hladno.

Kopneni krajevi prizemno su u polju povišenog tlaka, stabilnija atmosfera u četvrtak će donijeti i nešto vedrine. Južnije će se i dalje osjećati utjecaj ove ciklone pa će biti kiše i snijega.

U četvrtak ujutro u većem dijelu zemlje prevladavat će sunčano, posebno u sjevernim i sjeverozapadnim predjelima te na sjevernom Jadranu. Drugdje dijelom vedro, uz više oblaka uglavnom na jugu gdje bi moglo biti malo kiše ili čak snijega. Puhat će sjeveroistočni vjetar, a na moru jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura između -8 i -3 stupnja u kopnenom dijelu, dakle vrlo hladno, dok će na Jadranu biti većinom od 1 do 6 stupnjeva.

I danju u središnjim krajevima bit će barem djelomice sunčano, a uglavnom će biti i suho uz umjeren sjeveroistočni vjetar i temperaturu oko 5 stupnjeva.

U Slavoniji će u četvrtak poslijepodne biti malo oblačnije, a prema kraju dana ponovno može biti snijega. I ovdje će biti sjevernog vjetra tijekom dana, a u zraku se očekuje najviše 4 stupnja.

Bura će stvarati probleme u prometu

, u Gorskom kotaru vedrije, no posvuda u gorju dosta hladno uz temperaturu većinom oko ili ispod nule. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, no uz jaku i olujnu buru s orkanskim udarima. DHMZ je izdao upozorenje putem Meteoalarma, alarm je na crvenoj razini za gotovo cijeli Jadran u četvrtak,. Temperatura na moru će biti između 5 i 9 stupnjeva, no uz buru činit će se dosta hladnije.

Zbog olujnog vjetra, povremeno s orkanskim udarima, moguće su zabrane prometovanja za pojedine skupine vozila na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, A1 Zagreb-Split-Ploče, te u podvelebitskom dijelu Jadranske magistrale (DC8). Zbog jakog vjetra moguće su poteškoće i u pomorskom prometu, upozorava HAK.

U Dalamciji će se nekako cijeli četvrtak zadržavati oblačnije vrijeme, posebno na jugu gdje će povremeno biti kiše ili čak snijega. Puhat će jaka i olujna bura i činit će se dosta hladno uz vjetar, a ni temperatura neće biti previsoka, većinom između 6 i 8, rijetko i 10 stupnjeva.

Ipak, dobra vijest za vikend, jer se očekuje sunčanije i toplije vrijeme, a temperatura će idućih dana vrlo postupno rasti, malo po malo, samo će se jutra još uvijek biti hladna. U petak prijepodne na istoku zemlje moguće je još malo snijega, no potom i ondje bez oborina.

I na Jadranu će idućih dana biti sunčanije i uglavnom toplije, s tim da će se i ovdje u petak prijepodne, na krajnjem jugu još uvijek zadržavati više oblaka pa je moguća kiša ili čak malo snijega. I ova jaka bura oslabjet će u petak nakon čega slijedi toplije vrijeme.

Već od četvrtka očekujemo više sunčana vremena, prije svega na sjeveru i sjeverozapadu zemlje te na sjevernom Jadranu. Istok i jug Hrvatske bit će još kratko s oborinama.